Ранок 28 жовтня: в Україні – 7 474 випадки коронавірусу за добу, на Волині – знову антирекорд

В Україні станом на 28 жовтня лабораторно підтвердили 363 075 випадків COVID-19, з них за добу – 7 474.Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.Протягом доби зафіксували 165 нових летальних випадків. Одужали – 3 306 людей.Загалом в Україні зареєстрували 6 755 смертей від COVID-19. Одужали – 148 642 пацієнти.Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у Харківській – 635.На Волині виявили 236 випадків за добу. Це найбільше за весь час пандемії. Шестеро волинян померли внаслідок ускладнень від недуги за добу. Загальна кількість померлих - 255. Загальна кількість захворілих в області - 12 871.