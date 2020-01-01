Ранок 28 жовтня: в Україні – 7 474 випадки коронавірусу за добу, на Волині – знову антирекорд
Сьогодні, 08:51
В Україні станом на 28 жовтня лабораторно підтвердили 363 075 випадків COVID-19, з них за добу – 7 474.
Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Протягом доби зафіксували 165 нових летальних випадків. Одужали – 3 306 людей.
Загалом в Україні зареєстрували 6 755 смертей від COVID-19. Одужали – 148 642 пацієнти.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у Харківській – 635.
На Волині виявили 236 випадків за добу. Це найбільше за весь час пандемії. Шестеро волинян померли внаслідок ускладнень від недуги за добу. Загальна кількість померлих - 255. Загальна кількість захворілих в області - 12 871.
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Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Протягом доби зафіксували 165 нових летальних випадків. Одужали – 3 306 людей.
Загалом в Україні зареєстрували 6 755 смертей від COVID-19. Одужали – 148 642 пацієнти.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у Харківській – 635.
На Волині виявили 236 випадків за добу. Це найбільше за весь час пандемії. Шестеро волинян померли внаслідок ускладнень від недуги за добу. Загальна кількість померлих - 255. Загальна кількість захворілих в області - 12 871.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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