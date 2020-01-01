вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 28 жовтня: в Україні – 7 474 випадки коронавірусу за добу, на Волині – знову антирекорд

Ранок 28 жовтня: в Україні – 7 474 випадки коронавірусу за добу, на Волині – знову антирекорд
В Україні станом на 28 жовтня лабораторно підтвердили 363 075 випадків COVID-19, з них за добу – 7 474.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Протягом доби зафіксували 165 нових летальних випадків. Одужали – 3 306 людей.

Загалом в Україні зареєстрували 6 755 смертей від COVID-19. Одужали – 148 642 пацієнти.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у Харківській – 635.

На Волині виявили 236 випадків за добу. Це найбільше за весь час пандемії. Шестеро волинян померли внаслідок ускладнень від недуги за добу. Загальна кількість померлих - 255. Загальна кількість захворілих в області - 12 871.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: РНБО, коронавірус, статистика, Україна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Головний санлікар України повідомив, за якої умови можуть повернути жорсткий карантин
27 жовтень, 23:35
У Міносвіти розповіли, чи повернуться учні до шкіл після канікул
27 жовтень, 18:05
Ще три лікарні на Волині готуватимуть до перепрофілювання під «ковідні» госпіталі
27 жовтень, 15:18
Дві смерті та 232 нових випадки: яка ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
27 жовтень, 10:55
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ще три лікарні на Волині готуватимуть до перепрофілювання під «ковідні» госпіталі
Чому Погуляйка не було під час візиту Зеленського на Волинь
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 28 жовтня
Сьогодні, 09:15
На Волині на будівництві важко травмувався чоловік
Сьогодні, 08:57
Ранок 28 жовтня: в Україні – 7 474 випадки коронавірусу за добу, на Волині – знову антирекорд
Сьогодні, 08:51
Лялька луцької майстрині знялася у кліпі кримського гурту. ВІДЕО
Сьогодні, 08:10
Поки чоловіки на заробітках: у волинському селі жінки «перекваліфікувалися» у трактористок. ВІДЕО
Сьогодні, 07:35
Схожі новини
Ранок 12 жовтня: в Україні – 4 420 нових випадків коронавірусу, на Волині – 146 Ранок 12 жовтня: в Україні – 4 420 нових випадків коронавірусу, на Волині – 146
12 жовтень, 08:55
Ранок 1 жовтня: в Україні – новий коронавірусний антирекорд Ранок 1 жовтня: в Україні – новий коронавірусний антирекорд
01 жовтень, 09:05
Ранок 30 вересня: і в Україні загалом, і на Волині – нові коронавірусні антирекорди Ранок 30 вересня: і в Україні загалом, і на Волині – нові коронавірусні антирекорди
30 вересень, 09:15
Ранок 28 вересня: в Україні – 2 671 новий випадок коронавірусу, на Волині – знову антирекорд Ранок 28 вересня: в Україні – 2 671 новий випадок коронавірусу, на Волині – знову антирекорд
28 вересень, 09:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 28 жовтня
Сьогодні, 09:15
 0
На Волині на будівництві важко травмувався чоловік
Сьогодні, 08:57
 0
Ранок 28 жовтня: в Україні – 7 474 випадки коронавірусу за добу, на Волині – знову антирекорд
Сьогодні, 08:51
 0
Лялька луцької майстрині знялася у кліпі кримського гурту. ВІДЕО
Сьогодні, 08:10
 0
Поки чоловіки на заробітках: у волинському селі жінки «перекваліфікувалися» у трактористок. ВІДЕО
Сьогодні, 07:35
 0
Медіа
відео
1/8