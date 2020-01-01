На Волині на будівництві важко травмувався чоловік
Сьогодні, 08:57
27 жовтня рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі Управління ДСНС у Волинській області надали допомогу працівнику, який травмувався під час виконання ремонтних робіт з перекриття даху будівлі школи в селі Велика Яблунька Маневицького району.
Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.
Чоловік отримав важку різану рану правого стегна. Характер травми не дозволяв йому самостійно або за допомогою посторонніх осіб спуститися з висоти на землю, відтак о 15:45 працівники зателефонували про допомогу до служби «101».
Бійці ДСНС за допомогою рятувальної мотузки та спеціального обладнання здійснили евакуацію потерпілого з даху будівлі та передали його лікарям карети швидкої медичної допомоги.
Аварійно-рятувальні роботи завершили о 16:32, до робіт залучали 4 людей з особового складу та одну одиницю техніки.
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Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.
Чоловік отримав важку різану рану правого стегна. Характер травми не дозволяв йому самостійно або за допомогою посторонніх осіб спуститися з висоти на землю, відтак о 15:45 працівники зателефонували про допомогу до служби «101».
Бійці ДСНС за допомогою рятувальної мотузки та спеціального обладнання здійснили евакуацію потерпілого з даху будівлі та передали його лікарям карети швидкої медичної допомоги.
Аварійно-рятувальні роботи завершили о 16:32, до робіт залучали 4 людей з особового складу та одну одиницю техніки.
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