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На Волині на будівництві важко травмувався чоловік

На Волині на будівництві важко травмувався чоловік
27 жовтня рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі Управління ДСНС у Волинській області надали допомогу працівнику, який травмувався під час виконання ремонтних робіт з перекриття даху будівлі школи в селі Велика Яблунька Маневицького району.

Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.

Чоловік отримав важку різану рану правого стегна. Характер травми не дозволяв йому самостійно або за допомогою посторонніх осіб спуститися з висоти на землю, відтак о 15:45 працівники зателефонували про допомогу до служби «101».

Бійці ДСНС за допомогою рятувальної мотузки та спеціального обладнання здійснили евакуацію потерпілого з даху будівлі та передали його лікарям карети швидкої медичної допомоги.

Аварійно-рятувальні роботи завершили о 16:32, до робіт залучали 4 людей з особового складу та одну одиницю техніки.

На Волині на будівництві важко травмувався чоловік



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Теги: будівництво, рятувальники, допомога, падіння, Велика Яблунька
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