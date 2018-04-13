На Волині заступнику голови виборчої комісії, яка проголосувала за свого чоловіка, повідомили про підозру





Слідство встановило, що волинянка під час виборів, які відбувалися 25 жовтня 2020 року, отримала за свого чоловіка бюлетені,



Згідно з санкцією ч.3 ст. 158-1 Кримінального кодексу України, незаконне використання виборчого бюлетеня та голосування більше одного разу членом виборчої комісії караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступнику голови виборчої комісії однієї з виборчих дільниць Ківерцівщини повідомили про підозру у незаконному отриманні й використанні бюлетеня, голосуванні більше одного разу та підробці офіційного документа.Слідство встановило, що волинянка під час виборів, які відбувалися 25 жовтня 2020 року, отримала за свого чоловіка бюлетені, підробила його підпис у списку виборців та проголосувала замість нього , - інформує пресслужба обласної прокуратури.Згідно з санкцією ч.3 ст. 158-1 Кримінального кодексу України, незаконне використання виборчого бюлетеня та голосування більше одного разу членом виборчої комісії караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

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