вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині заступнику голови виборчої комісії, яка проголосувала за свого чоловіка, повідомили про підозру

На Волині заступнику голови виборчої комісії, яка проголосувала за свого чоловіка, повідомили про підозру
Заступнику голови виборчої комісії однієї з виборчих дільниць Ківерцівщини повідомили про підозру у незаконному отриманні й використанні бюлетеня, голосуванні більше одного разу та підробці офіційного документа.

Слідство встановило, що волинянка під час виборів, які відбувалися 25 жовтня 2020 року, отримала за свого чоловіка бюлетені, підробила його підпис у списку виборців та проголосувала замість нього, - інформує пресслужба обласної прокуратури.

Згідно з санкцією ч.3 ст. 158-1 Кримінального кодексу України, незаконне використання виборчого бюлетеня та голосування більше одного разу членом виборчої комісії караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вибори, підозра, злочин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ще три лікарні на Волині готуватимуть до перепрофілювання під «ковідні» госпіталі
Чому Погуляйка не було під час візиту Зеленського на Волинь
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцького волонтера виявили злоякісну пухлину: небайдужих просять допомогти з лікуванням
Сьогодні, 10:13
На відпочинку у Туреччині в молодої українки стався крововилив в мозок
Сьогодні, 09:55
На Волині заступнику голови виборчої комісії, яка проголосувала за свого чоловіка, повідомили про підозру
Сьогодні, 09:38
Курс валют у Луцьку на 28 жовтня
Сьогодні, 09:15
На Волині на будівництві важко травмувався чоловік
Сьогодні, 08:57
Схожі новини
Поліція оголосила підозру псевдомінеру у Луцьку Поліція оголосила підозру псевдомінеру у Луцьку
13 квітень, 2018, 11:44
На Волині зловмиснику, який вкрав 500 гривень загрожує 12 років тюрми На Волині зловмиснику, який вкрав 500 гривень загрожує 12 років тюрми
18 липень, 2017, 16:29
Офіційно: назвали переможця виборів міського голови Володимира-Волинського Офіційно: назвали переможця виборів міського голови Володимира-Волинського
27 жовтень, 21:16
Хто перемагає на виборах голови Ківерцівської ОТГ Хто перемагає на виборах голови Ківерцівської ОТГ
27 жовтень, 18:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
87-річна викладачка Лесиного вишу розповіла, як працює на «дистанційці»
Сьогодні, 10:43
 0
На «Ягодині» у вантажівці виявили незадекларовані аксесуари до відеоапаратури
Сьогодні, 10:31
 0
Подарунки за найстрашніші костюми, дискотека монстрів і знижки до 70%: яким буде Halloween у «ПортCity»*
Сьогодні, 10:30
 0
Волинь – серед областей, де за останню добу виявили найбільше інфікованих коронавірусом правоохоронців
Сьогодні, 10:15
 0
У луцького волонтера виявили злоякісну пухлину: небайдужих просять допомогти з лікуванням
Сьогодні, 10:13
 0
Медіа
відео
1/8