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Громаді на Волині повернули землю вартістю понад 150 мільйонів

Громаді на Волині повернули землю вартістю понад 150 мільйонів
Територіальній громаді на Волині повернули землю вартістю 151 мільйон гривень, яку одне із господарських товариств використовувало не за цільовим призначенням.

Відтак, господарський суд Волинської області задовольнив позов Ковельської місцевої прокуратури, аби Дрозднівська сільрада мала можливість розірвати договір оренди і повернути собі землю, – повідомляє пресслужба прокуратури.

Прокурори з'ясували, що суб’єкт господарювання, орендуючи з 2018 року земельні частки (паї) площею понад 160 га, розташовані на території сільської ради, всупереч Закону та договору оренди розорав частину землі й засіяв сіножаті і пасовища сільськогосподарськими культурами, використавши таким чином землю не за цільовим призначенням.

При цьому орендну плату за використання цих земель орендар платив до місцевого бюджету як за сіножаті та пасовища, а не за ріллю, що, відповідно до нормативної грошової оцінки земель, утричі менше, ніж могла отримувати територіальна громада.

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Теги: Земля, гроші, громада, Волинь, прокуратура
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