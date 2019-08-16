На відпочинку у Туреччині в молодої українки стався крововилив в мозок





Про це Надія Павук.



"14 жовтня жінка з чоловіком поїхали відпочивати до Туреччини. Вже за два дні, 16 жовтня, приблизно о 16:00 год. вона прилягала відпочити, чоловік думав що вона спить. Зранку о 07:00 год. він побачив, що вона не прокидається. Викликали "швидку" і її госпіталізували", - розповіла журналістам Надія Павук.



За словами жінки, у Зоряни Семенюк-Святківської діагностували інсульт, зараз вона у важкому стані.



"Крововилив у мозок, кома. Зробили операцію, трепанацію черепа. Стан стабільно важкий. Лікарі кажуть, що вона мала б йти на поправку, але з коми вона не виходить", - каже Надія Павук.



Поруч із Зоряною у Туреччині є її чоловік Юрій. Він поселився в готелі, неподалік лікарні. Спершу йому дозволяли лише на декілька хвилин провідувати дружину.



"Зараз чоловікові дозволили більше часу проводити з нею, розмовляти, тримати за руку, щоб стимулювати мозок до відновлення", - розповідає родичка.



Юрій сподівається, що його дружині покращає і вони зможуть повернутись додому.



"Юрій в розпачі, йому дуже важко, адже його люба Зорянка зараз в такому стані. Але він намагається бути сильним та очікує, що Зоряна прийде до тями", - каже Надія Павук.



Як розповіла сусідка і товаришка Зоряни - Анастасія Малайко, вона бачилась з подружжям ще перед їхньою поїздкою за кордон. На вигляд, з жінкою все було гаразд.



"На здоров'я ніколи не жалілась, квітуча жінка, дуже приємні люди. Говорили з ними ще перед поїздкою до Туреччини. Все було добре", - розповідає Анастасія Малайко.



Вдома на матір з батьком чекають двоє синів. За ними доглядає бабуся, мати Зоряни.



Тим часом родичка намагається у соцмережах знайти допомогу для Зоряни. Адже, за її словами, за тиждень лікування та операцію клініка висунула рахунок на суму 44 тис. євро.



"З них страхова покриває лише 15 тис. євро, адже такий ліміт у компанії. Медицина в Туреччині дуже дороговартісна: кожен день перебування в клініці, всі обстеження і ліки", - розповіла жінка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканка села Зимна Вода, що поблизу Львова, разом з чоловіком поїхали до Туреччини, утім замість відпочинку, на сім'ю там очікувала трагедія. У Зоряни Семенюк-Святківської стався крововилив в мозок. Її госпіталізували та прооперували. Зараз молода жінка і матір двох дітей у комі під апаратом штучної вентиляції легень.Про це ТСН.ua розповіла родичка подружжя"14 жовтня жінка з чоловіком поїхали відпочивати до Туреччини. Вже за два дні, 16 жовтня, приблизно о 16:00 год. вона прилягала відпочити, чоловік думав що вона спить. Зранку о 07:00 год. він побачив, що вона не прокидається. Викликали "швидку" і її госпіталізували", - розповіла журналістам Надія Павук.За словами жінки, у Зоряни Семенюк-Святківської діагностували інсульт, зараз вона у важкому стані."Крововилив у мозок, кома. Зробили операцію, трепанацію черепа. Стан стабільно важкий. Лікарі кажуть, що вона мала б йти на поправку, але з коми вона не виходить", - каже Надія Павук.Поруч із Зоряною у Туреччині є її чоловік Юрій. Він поселився в готелі, неподалік лікарні. Спершу йому дозволяли лише на декілька хвилин провідувати дружину."Зараз чоловікові дозволили більше часу проводити з нею, розмовляти, тримати за руку, щоб стимулювати мозок до відновлення", - розповідає родичка.Юрій сподівається, що його дружині покращає і вони зможуть повернутись додому."Юрій в розпачі, йому дуже важко, адже його люба Зорянка зараз в такому стані. Але він намагається бути сильним та очікує, що Зоряна прийде до тями", - каже Надія Павук.Як розповіла сусідка і товаришка Зоряни - Анастасія Малайко, вона бачилась з подружжям ще перед їхньою поїздкою за кордон. На вигляд, з жінкою все було гаразд."На здоров'я ніколи не жалілась, квітуча жінка, дуже приємні люди. Говорили з ними ще перед поїздкою до Туреччини. Все було добре", - розповідає Анастасія Малайко.Вдома на матір з батьком чекають двоє синів. За ними доглядає бабуся, мати Зоряни.Тим часом родичка намагається у соцмережах знайти допомогу для Зоряни. Адже, за її словами, за тиждень лікування та операцію клініка висунула рахунок на суму 44 тис. євро."З них страхова покриває лише 15 тис. євро, адже такий ліміт у компанії. Медицина в Туреччині дуже дороговартісна: кожен день перебування в клініці, всі обстеження і ліки", - розповіла жінка.

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