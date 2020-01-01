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Подарунки за найстрашніші костюми, дискотека монстрів і знижки до 70%: яким буде Halloween у «ПортCity»*

Подарунки за найстрашніші костюми, дискотека монстрів і знижки до 70%: яким буде Halloween у «ПортCity»*
Цьогоріч найстрашніше свято року – Halloween у ТРЦ «ПортCity» святкуватимуть аж 3 дні з 30 жовтня по 1 листопада.

Про це повідомляє пресслужба закладу.

На гостей чекають:

- HALLOWEENHANDMADE ярмарок (3 дні з 11 до 22:00)
- Фестиваль крутезно-жахливих фотозон (3 дні з 10 до 22:00)
- Знижки від магазинів та закладів до 70%
- Розіграші цінних сертифікатів та подарунків від магазинів та закладів ТРЦ (3 дні з 16:00 до 19:00)
- Дитячі майстер-класи (3 дні з 13:00 до 15:00)
- Парад костюмів та дискотека монстрів (31 жовтня з 17:00)
До того ж, організатори зазначають, що за кращі костюми даруватимуть круті подарунки від партнера свята – магазину електроніки та побутової техніки «Фокстрот».

«Будемо гудіти та лякати!! Цей HALLOWEEN буде найкращим з ТРЦ «ПортCity»!», – наголошують організатори.

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Теги: ПортCity, Луцьк, Hallowee, реклама
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