Подарунки за найстрашніші костюми, дискотека монстрів і знижки до 70%: яким буде Halloween у «ПортCity»*

Цьогоріч найстрашніше свято року – Halloween у ТРЦ «ПортCity» святкуватимуть аж 3 дні з 30 жовтня по 1 листопада.Про це повідомляє пресслужба закладу.На гостей чекають:- HALLOWEENHANDMADE ярмарок (3 дні з 11 до 22:00)- Фестиваль крутезно-жахливих фотозон (3 дні з 10 до 22:00)- Знижки від магазинів та закладів до 70%- Розіграші цінних сертифікатів та подарунків від магазинів та закладів ТРЦ (3 дні з 16:00 до 19:00)- Дитячі майстер-класи (3 дні з 13:00 до 15:00)- Парад костюмів та дискотека монстрів (31 жовтня з 17:00)До того ж, організатори зазначають, що за кращі костюми даруватимуть круті подарунки від партнера свята – магазину електроніки та побутової техніки «Фокстрот».«Будемо гудіти та лякати!! Цей HALLOWEEN буде найкращим з ТРЦ «ПортCity»!», – наголошують організатори.