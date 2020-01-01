Подарунки за найстрашніші костюми, дискотека монстрів і знижки до 70%: яким буде Halloween у «ПортCity»*
Сьогодні, 10:30
Цьогоріч найстрашніше свято року – Halloween у ТРЦ «ПортCity» святкуватимуть аж 3 дні з 30 жовтня по 1 листопада.
Про це повідомляє пресслужба закладу.
На гостей чекають:
- HALLOWEENHANDMADE ярмарок (3 дні з 11 до 22:00)
- Фестиваль крутезно-жахливих фотозон (3 дні з 10 до 22:00)
- Знижки від магазинів та закладів до 70%
- Розіграші цінних сертифікатів та подарунків від магазинів та закладів ТРЦ (3 дні з 16:00 до 19:00)
- Дитячі майстер-класи (3 дні з 13:00 до 15:00)
- Парад костюмів та дискотека монстрів (31 жовтня з 17:00)
До того ж, організатори зазначають, що за кращі костюми даруватимуть круті подарунки від партнера свята – магазину електроніки та побутової техніки «Фокстрот».
«Будемо гудіти та лякати!! Цей HALLOWEEN буде найкращим з ТРЦ «ПортCity»!», – наголошують організатори.
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Про це повідомляє пресслужба закладу.
На гостей чекають:
- HALLOWEENHANDMADE ярмарок (3 дні з 11 до 22:00)
- Фестиваль крутезно-жахливих фотозон (3 дні з 10 до 22:00)
- Знижки від магазинів та закладів до 70%
- Розіграші цінних сертифікатів та подарунків від магазинів та закладів ТРЦ (3 дні з 16:00 до 19:00)
- Дитячі майстер-класи (3 дні з 13:00 до 15:00)
- Парад костюмів та дискотека монстрів (31 жовтня з 17:00)
До того ж, організатори зазначають, що за кращі костюми даруватимуть круті подарунки від партнера свята – магазину електроніки та побутової техніки «Фокстрот».
«Будемо гудіти та лякати!! Цей HALLOWEEN буде найкращим з ТРЦ «ПортCity»!», – наголошують організатори.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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