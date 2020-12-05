За будь-які покупки в магазинах та закладах ТРЦ «ПортCity» дарують знижки -50% на розваги*
Сьогодні, 14:11
Здійснивши покупку на будь-яку суму у магазинах та кафе ТРЦ «ПортCity», вам гарантовано подарують купон на знижку 50% на розваги.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
У акції беруть участь:
– Фудкорт-зони:
– Знижка 50% на роллердром GENERATOR CITY;
– Магазини дитячих товарів знижка 50% на батутну та віртуальну зону FIGLI MIGLI;
– Магазини спортивного одягу 2-га година гри в боулінг БЕЗКОШТОВНА
Акція діє до 05.12.2020
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
У акції беруть участь:
– Фудкорт-зони:
– Знижка 50% на роллердром GENERATOR CITY;
– Магазини дитячих товарів знижка 50% на батутну та віртуальну зону FIGLI MIGLI;
– Магазини спортивного одягу 2-га година гри в боулінг БЕЗКОШТОВНА
Акція діє до 05.12.2020
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Під Луцьком влаштували екстремальні автогонки. ФОТО
Сьогодні, 14:20
В Одесі у члена виборчої комісії, який чекав черги на здачу протоколів, трапився інфаркт
Сьогодні, 14:18
За будь-які покупки в магазинах та закладах ТРЦ «ПортCity» дарують знижки -50% на розваги*
Сьогодні, 14:11
Офіційні результати: Бориса Карпуса обрали мером Нововолинська
Сьогодні, 13:52
Від коронавірусу помер мер Борисполя
Сьогодні, 13:20