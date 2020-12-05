За будь-які покупки в магазинах та закладах ТРЦ «ПортCity» дарують знижки -50% на розваги*





Про це повідомляє адміністрація закладу.



У акції беруть участь:



– Фудкорт-зони:

– Знижка 50% на роллердром GENERATOR CITY;

– Магазини дитячих товарів знижка 50% на батутну та віртуальну зону FIGLI MIGLI;

– Магазини спортивного одягу 2-га година гри в боулінг БЕЗКОШТОВНА



Акція діє до 05.12.2020



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