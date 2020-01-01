У луцького волонтера виявили злоякісну пухлину: небайдужих просять допомогти з лікуванням

Дмитра Сандалова виявили злоякісне новоутворення – плоскоклітинну помірно диференційовану пухлину у ротовій порожнині. З початку Революції Гідності та воєнних дій на Сході країни лучанин усіляко підтримував українських захисників. А тепер допомога потрібна і йому самому.



Інформацію про захворювання Дмитро підтвердив у власному коментарі кореспонденту Інформаційного агентства



Дмитро Сандалов є президентом Асоціації велосипедистів Луцька, а також займався активною волонтерською діяльністю у складі Самооборони Майдану Волині.



«Митько – надзвичайна людина, яка потребує нині допомоги! Я знаю його з часів активної діяльності у "Самообороні Майдану – Волинь". Саме в ті часи він розробив кевларову каску для бійців та нову технологію обробки плити до бронежилета, яка врятувала не одне життя на російсько-українській війні. З тих часів він активно допомагає армії. Ні, не так. Допомагає конкретним людям, які воюють віддано і багато чого держава їм не забезпечує й донині. Вибори-виборами, але Йож (псевдо Дмитра, - ВН.) потребує зараз нашої підтримки. Йому треба пройти кілька хіміотерапій, а грошей він багато немає. Діма, будь здоровий і живи на повну», - пише у соціальних мережах подруга волонтера Марія Доманська.



Тим часом на власній сторінці у соцімережах Дмитро написав наступне:



«Мені тут сказали, мовляв, ти стільки на ті госпіталі тим хворим збирав, що ж ти за себе мовчиш?! Окей. Не мовчу. Мені треба трошечки пройти хіміотерапію - пару-трійку разів. А з грошима в мене не дуже… І, судячи з того, коли і як я збирав для бійців, лікування коштує трохи недешево».



Реквізити для допомоги:



ПриватБанк 5363 5420 1355 9019 – отримувач Сандалов Д.Л.



P.S. Ретельно перевіряйте номер рахунків, а також ПІБ отримувача. На жаль, людська біда – не перепона для шахраїв, які створюють фейкові сторінки у соціальних мережах, замінюючи реальні реквізитні дані на власні. Тому просять переказувати кошти виключно отримувачу Сандалову Дмитру Леонідовичу.

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