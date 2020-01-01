Як змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТОЗВІТ*





Будівельна компанія



У будинок першої черги, що на Конякіна, 3А, власники квартир вселилися



У багатоповерхівці, що на вулиці Конякіна, 3Б, майстри завершили усі етапи будівництва і облаштували територію довкола. У кожному з помешкань встановили двоконтурні газові котли фірми Vaillant, панельні радіатори, високоякісні енергозберігаючі металопластикові вікна з 5-ти камерної профільної системи та з 2-х камерним склопакетом. Відтак відмовилися від популярних нині тонованих вікон, які поглинають світло і знижують рівень прогрівання приміщень. Окрім того, усі квартири облаштували вхідними броньованими дверима, аби у «карамельному» будинку було не лише красиво і комфортно, але й безпечно та екологічно, адже основні несучі конструкції у будівлі зводили із червоної цегли, також фахівці використовували цементно-вапняну штукатурку, до складу якої входять природні мінеральні матеріали. Тож щасливі власники осель активно обживають омріяні «квадрати».



Нових обрисів набув будинок, що на Конякіна, 3В. Тут спеціалісти встановили вікна та двері, залили стяжки, завершили штукатурні і сантехнічні роботи у двох секціях. До багатоповерхівки повністю підвели зовнішні комунікації. Фахівці завершили монтаж у першій секції і приступили до влаштування ліфта у другій секції. Триває оздоблення сходових кліток у першій та другій секціях. Ще декілька штрихів - і будинок фактично готовий до здачі.



У четвертому будинку «Caramel Residence» - на Конякіна, 3Г – уже стоять всі вікна, у першому та другому під'їздах «карамельки» завершили електромонтажні роботи, завершили працювати над перекриттям покрівлі. Також спеціалісти розпочали штукатурні роботи всередині новобудови, зокрема зробили один поверх у першій секції. Варто додати, що біля будинків «В» та «Г» облаштували основу під влаштування асфальту та встановили бордюри.



Не припиняють трудитися й над двома новими будинками ЖК «Caramel Residence», що на Конякіна, 3Д та 3Ж. У першій секції будинку «Д» зводять 7-ий поверх, а в другій 7-ий поверх уже завершили. У будинку на Конякіна, 3Ж перекрили дві секції «нульового циклу», під закінчення - цегляна кладка у першій секції.



Детальнішу інформацію про проєкти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попереду - затяжні холодні дні. Осінньо-зимовий період - це час, коли передусім хочеться затишку, коли хочеться прийти у власну теплу оселю, заварити чаю, закутатись у пухнастий плед і насолоджуватися моментом.Будівельна компанія ЛДБК , що втілила чимало успішних проєктів та за роки плідної праці здобула хорошу репутацію, втілює у Луцьку амбітний житловий комплекс «Caramel Residence», котрий вже нарекли яскравою окрасою 40-го мікрорайону міста. Будівельники не припиняють трудитися над зведенням «карамельних» багатоповерхівок у період карантину, ретельно дотримуючись усіх вимог та контролюючи якість робіт. Усе для того, аби майбутні власники могли якомога швидше відчути вигоду від омріяного житла.У будинок першої черги, що на Конякіна, 3А, власники квартир вселилися ще влітку 2018 року . Будівельники й далі невпинно працюють над зведенням помешкань в інших «карамельних» багатоповерхівках.У багатоповерхівці, що на вулиці Конякіна, 3Б, майстри завершили усі етапи будівництва і облаштували територію довкола. У кожному з помешкань встановили двоконтурні газові котли фірми Vaillant, панельні радіатори, високоякісні енергозберігаючі металопластикові вікна з 5-ти камерної профільної системи та з 2-х камерним склопакетом. Відтак відмовилися від популярних нині тонованих вікон, які поглинають світло і знижують рівень прогрівання приміщень. Окрім того, усі квартири облаштували вхідними броньованими дверима, аби у «карамельному» будинку було не лише красиво і комфортно, але й безпечно та екологічно, адже основні несучі конструкції у будівлі зводили із червоної цегли, також фахівці використовували цементно-вапняну штукатурку, до складу якої входять природні мінеральні матеріали. Тож щасливі власники осель активно обживають омріяні «квадрати».Нових обрисів набув будинок, що на Конякіна, 3В. Тут спеціалісти встановили вікна та двері, залили стяжки, завершили штукатурні і сантехнічні роботи у двох секціях. До багатоповерхівки повністю підвели зовнішні комунікації. Фахівці завершили монтаж у першій секції і приступили до влаштування ліфта у другій секції. Триває оздоблення сходових кліток у першій та другій секціях. Ще декілька штрихів - і будинок фактично готовий до здачі.У четвертому будинку «Caramel Residence» - на Конякіна, 3Г – уже стоять всі вікна, у першому та другому під'їздах «карамельки» завершили електромонтажні роботи, завершили працювати над перекриттям покрівлі. Також спеціалісти розпочали штукатурні роботи всередині новобудови, зокрема зробили один поверх у першій секції. Варто додати, що біля будинків «В» та «Г» облаштували основу під влаштування асфальту та встановили бордюри.Не припиняють трудитися й над двома новими будинками ЖК «Caramel Residence», що на Конякіна, 3Д та 3Ж. У першій секції будинку «Д» зводять 7-ий поверх, а в другій 7-ий поверх уже завершили. У будинку на Конякіна, 3Ж перекрили дві секції «нульового циклу», під закінчення - цегляна кладка у першій секції.

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