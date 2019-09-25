На «Ягодині» у вантажівці виявили незадекларовані аксесуари до відеоапаратури





Таким чином громадянин України, не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей щодо наявного вантажу чим порушив митні правила за ознакою статті 472 Митного кодексу України, - інформує пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.



Відтак, товар вартістю 72 тисячі гривень вилучили до рішення суду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На «Ягодині» під час огляду машини із вантажем «обладнання для харчової промисловості» та «запчастини для тракторів» виявили незадекларований товар — аксесуари до відеоапаратури.Таким чином громадянин України, не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей щодо наявного вантажу чим порушив митні правила за ознакою статті 472 Митного кодексу України, - інформує пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.Відтак, товар вартістю 72 тисячі гривень вилучили до рішення суду.

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