На «Ягодині» у вантажівці виявили незадекларовані аксесуари до відеоапаратури
Сьогодні, 10:31
На «Ягодині» під час огляду машини із вантажем «обладнання для харчової промисловості» та «запчастини для тракторів» виявили незадекларований товар — аксесуари до відеоапаратури.
Таким чином громадянин України, не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей щодо наявного вантажу чим порушив митні правила за ознакою статті 472 Митного кодексу України, - інформує пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.
Відтак, товар вартістю 72 тисячі гривень вилучили до рішення суду.
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Таким чином громадянин України, не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей щодо наявного вантажу чим порушив митні правила за ознакою статті 472 Митного кодексу України, - інформує пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.
Відтак, товар вартістю 72 тисячі гривень вилучили до рішення суду.
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