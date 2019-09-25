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На «Ягодині» у вантажівці виявили незадекларовані аксесуари до відеоапаратури

На «Ягодині» у вантажівці виявили незадекларовані аксесуари до відеоапаратури
На «Ягодині» під час огляду машини із вантажем «обладнання для харчової промисловості» та «запчастини для тракторів» виявили незадекларований товар — аксесуари до відеоапаратури.

Таким чином громадянин України, не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей щодо наявного вантажу чим порушив митні правила за ознакою статті 472 Митного кодексу України, - інформує пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.

Відтак, товар вартістю 72 тисячі гривень вилучили до рішення суду.

На «Ягодині» у вантажівці виявили незадекларовані аксесуари до відеоапаратури
На «Ягодині» у вантажівці виявили незадекларовані аксесуари до відеоапаратури
На «Ягодині» у вантажівці виявили незадекларовані аксесуари до відеоапаратури

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Теги: вантаж, аксесуари до відеоапаратури
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