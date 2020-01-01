87-річна викладачка Лесиного вишу розповіла, як працює на «дистанційці»
Сьогодні, 10:43
Найстарша викладачка факультету філології та журналістики ВНУ імені Лесі Українки Луїза Оляндер розповіла, як підкорила дистанційну навчання.
Про це йдеться на сторінці студентського порталу "Нівроку" у Facebook.
Луїза Оляндер - заслужена професорка ВНУ імені Лесі Українки, докторка філологічних наук, завідувачка кафедри слов’янської філології, яка незабаром святкуватиме своє 88-річчя.
Понад пів століття вона навчає студентів в університеті, однак цьогоріч вперше випробовувала методи дистанційного навчання.
«Не можна все життя їсти одну картоплю», - іронічно говорить про онлайн-роботу зі студентами Луїза Оляндер.
Професорка наголошує, що легко опанувала всі засоби зв’язку і поєднує різноманітні платформи для ефективного навчання.
«Лекції я читаю у вайбері або скайпі. Текстові завдання мені надсилають поштою. А індивідуальні поради даю переважно під час особистої телефонної розмови. Якщо виникають проблеми, допомагає лаборант», - розповідає викладачка.
Луїза Оляндер віддає перевагу живому спілкуванню, однак позитивно сприймає всі технічні можливості сьогодення.
«Мені здається, що безпосереднє спілкування нічим не можна замінити, але його треба розумно поєднувати з дистанційними формами. Добре, що ми маємо Інтернет і можемо продовжувати навчання, однак мені не завжди вдається показати весь матеріал, принести деякі книжки.
«Тому, якщо гострої потреби немає, не варто відкидати традиції. Реальні зустрічі краще поєднувати з усіма методами, які існують в онлайн-режимі», - вважає професорка.
Вона вбачає переваги дистанційного навчання і радить сповна використовувати цей досвід.
«Робота на відстані допомагає економити багато ресурсів і викладачів, і студентів. Вона вимагає нових методик, які ми ще не знаємо, але будемо шукати», - говорить викладачка.
Також Луїза Оляндер розповідає, що давно займається самоосвітою через Інтернет. Вона часто слухає лекції філософів і мовознавців, бере участь у наукових обговореннях і робить дослідження з фахівцями з усього світу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці студентського порталу "Нівроку" у Facebook.
Луїза Оляндер - заслужена професорка ВНУ імені Лесі Українки, докторка філологічних наук, завідувачка кафедри слов’янської філології, яка незабаром святкуватиме своє 88-річчя.
Понад пів століття вона навчає студентів в університеті, однак цьогоріч вперше випробовувала методи дистанційного навчання.
«Не можна все життя їсти одну картоплю», - іронічно говорить про онлайн-роботу зі студентами Луїза Оляндер.
Професорка наголошує, що легко опанувала всі засоби зв’язку і поєднує різноманітні платформи для ефективного навчання.
«Лекції я читаю у вайбері або скайпі. Текстові завдання мені надсилають поштою. А індивідуальні поради даю переважно під час особистої телефонної розмови. Якщо виникають проблеми, допомагає лаборант», - розповідає викладачка.
Луїза Оляндер віддає перевагу живому спілкуванню, однак позитивно сприймає всі технічні можливості сьогодення.
«Мені здається, що безпосереднє спілкування нічим не можна замінити, але його треба розумно поєднувати з дистанційними формами. Добре, що ми маємо Інтернет і можемо продовжувати навчання, однак мені не завжди вдається показати весь матеріал, принести деякі книжки.
«Тому, якщо гострої потреби немає, не варто відкидати традиції. Реальні зустрічі краще поєднувати з усіма методами, які існують в онлайн-режимі», - вважає професорка.
Вона вбачає переваги дистанційного навчання і радить сповна використовувати цей досвід.
«Робота на відстані допомагає економити багато ресурсів і викладачів, і студентів. Вона вимагає нових методик, які ми ще не знаємо, але будемо шукати», - говорить викладачка.
Також Луїза Оляндер розповідає, що давно займається самоосвітою через Інтернет. Вона часто слухає лекції філософів і мовознавців, бере участь у наукових обговореннях і робить дослідження з фахівцями з усього світу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
87-річна викладачка Лесиного вишу розповіла, як працює на «дистанційці»
Сьогодні, 10:43
Подарунки за найстрашніші костюми, дискотека монстрів і знижки до 70%: яким буде Halloween у «ПортCity»*
Сьогодні, 10:30
Волинь – серед областей, де за останню добу виявили найбільше інфікованих коронавірусом правоохоронців
Сьогодні, 10:15
У луцького волонтера виявили злоякісну пухлину: небайдужих просять допомогти з лікуванням
Сьогодні, 10:13