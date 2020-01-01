87-річна викладачка Лесиного вишу розповіла, як працює на «дистанційці»

Луїза Оляндер розповіла, як підкорила дистанційну навчання.



Про це йдеться на сторінці студентського порталу



Луїза Оляндер - заслужена професорка ВНУ імені Лесі Українки, докторка філологічних наук, завідувачка кафедри слов’янської філології, яка незабаром святкуватиме своє 88-річчя.



Понад пів століття вона навчає студентів в університеті, однак цьогоріч вперше випробовувала методи дистанційного навчання.



«Не можна все життя їсти одну картоплю», - іронічно говорить про онлайн-роботу зі студентами Луїза Оляндер.



Професорка наголошує, що легко опанувала всі засоби зв’язку і поєднує різноманітні платформи для ефективного навчання.



«Лекції я читаю у вайбері або скайпі. Текстові завдання мені надсилають поштою. А індивідуальні поради даю переважно під час особистої телефонної розмови. Якщо виникають проблеми, допомагає лаборант», - розповідає викладачка.



Луїза Оляндер віддає перевагу живому спілкуванню, однак позитивно сприймає всі технічні можливості сьогодення.



«Мені здається, що безпосереднє спілкування нічим не можна замінити, але його треба розумно поєднувати з дистанційними формами. Добре, що ми маємо Інтернет і можемо продовжувати навчання, однак мені не завжди вдається показати весь матеріал, принести деякі книжки.



«Тому, якщо гострої потреби немає, не варто відкидати традиції. Реальні зустрічі краще поєднувати з усіма методами, які існують в онлайн-режимі», - вважає професорка.



Вона вбачає переваги дистанційного навчання і радить сповна використовувати цей досвід.



«Робота на відстані допомагає економити багато ресурсів і викладачів, і студентів. Вона вимагає нових методик, які ми ще не знаємо, але будемо шукати», - говорить викладачка.



Також Луїза Оляндер розповідає, що давно займається самоосвітою через Інтернет. Вона часто слухає лекції філософів і мовознавців, бере участь у наукових обговореннях і робить дослідження з фахівцями з усього світу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Найстарша викладачка факультету філології та журналістики ВНУ імені Лесі Українкирозповіла, як підкорила дистанційну навчання.Про це йдеться на сторінці студентського порталу "Нівроку" у Facebook.Луїза Оляндер - заслужена професорка ВНУ імені Лесі Українки, докторка філологічних наук, завідувачка кафедри слов’янської філології, яка незабаром святкуватиме своє 88-річчя.Понад пів століття вона навчає студентів в університеті, однак цьогоріч вперше випробовувала методи дистанційного навчання.«Не можна все життя їсти одну картоплю», - іронічно говорить про онлайн-роботу зі студентами Луїза Оляндер.Професорка наголошує, що легко опанувала всі засоби зв’язку і поєднує різноманітні платформи для ефективного навчання.«Лекції я читаю у вайбері або скайпі. Текстові завдання мені надсилають поштою. А індивідуальні поради даю переважно під час особистої телефонної розмови. Якщо виникають проблеми, допомагає лаборант», - розповідає викладачка.Луїза Оляндер віддає перевагу живому спілкуванню, однак позитивно сприймає всі технічні можливості сьогодення.«Мені здається, що безпосереднє спілкування нічим не можна замінити, але його треба розумно поєднувати з дистанційними формами. Добре, що ми маємо Інтернет і можемо продовжувати навчання, однак мені не завжди вдається показати весь матеріал, принести деякі книжки.«Тому, якщо гострої потреби немає, не варто відкидати традиції. Реальні зустрічі краще поєднувати з усіма методами, які існують в онлайн-режимі», - вважає професорка.Вона вбачає переваги дистанційного навчання і радить сповна використовувати цей досвід.«Робота на відстані допомагає економити багато ресурсів і викладачів, і студентів. Вона вимагає нових методик, які ми ще не знаємо, але будемо шукати», - говорить викладачка.Також Луїза Оляндер розповідає, що давно займається самоосвітою через Інтернет. Вона часто слухає лекції філософів і мовознавців, бере участь у наукових обговореннях і робить дослідження з фахівцями з усього світу.

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