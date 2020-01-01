вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

87-річна викладачка Лесиного вишу розповіла, як працює на «дистанційці»

87-річна викладачка Лесиного вишу розповіла, як працює на «дистанційці»
Найстарша викладачка факультету філології та журналістики ВНУ імені Лесі Українки Луїза Оляндер розповіла, як підкорила дистанційну навчання.

Про це йдеться на сторінці студентського порталу "Нівроку" у Facebook.

Луїза Оляндер - заслужена професорка ВНУ імені Лесі Українки, докторка філологічних наук, завідувачка кафедри слов’янської філології, яка незабаром святкуватиме своє 88-річчя.

Понад пів століття вона навчає студентів в університеті, однак цьогоріч вперше випробовувала методи дистанційного навчання.

«Не можна все життя їсти одну картоплю», - іронічно говорить про онлайн-роботу зі студентами Луїза Оляндер.

Професорка наголошує, що легко опанувала всі засоби зв’язку і поєднує різноманітні платформи для ефективного навчання.

«Лекції я читаю у вайбері або скайпі. Текстові завдання мені надсилають поштою. А індивідуальні поради даю переважно під час особистої телефонної розмови. Якщо виникають проблеми, допомагає лаборант», - розповідає викладачка.

Луїза Оляндер віддає перевагу живому спілкуванню, однак позитивно сприймає всі технічні можливості сьогодення.

«Мені здається, що безпосереднє спілкування нічим не можна замінити, але його треба розумно поєднувати з дистанційними формами. Добре, що ми маємо Інтернет і можемо продовжувати навчання, однак мені не завжди вдається показати весь матеріал, принести деякі книжки.

«Тому, якщо гострої потреби немає, не варто відкидати традиції. Реальні зустрічі краще поєднувати з усіма методами, які існують в онлайн-режимі», - вважає професорка.

Вона вбачає переваги дистанційного навчання і радить сповна використовувати цей досвід.

«Робота на відстані допомагає економити багато ресурсів і викладачів, і студентів. Вона вимагає нових методик, які ми ще не знаємо, але будемо шукати», - говорить викладачка.

Також Луїза Оляндер розповідає, що давно займається самоосвітою через Інтернет. Вона часто слухає лекції філософів і мовознавців, бере участь у наукових обговореннях і робить дослідження з фахівцями з усього світу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дистанційне навчання, викладачка, ВНУ імені Лесі Українки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ще три лікарні на Волині готуватимуть до перепрофілювання під «ковідні» госпіталі
Чому Погуляйка не було під час візиту Зеленського на Волинь
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
87-річна викладачка Лесиного вишу розповіла, як працює на «дистанційці»
Сьогодні, 10:43
На «Ягодині» у вантажівці виявили незадекларовані аксесуари до відеоапаратури
Сьогодні, 10:31
Подарунки за найстрашніші костюми, дискотека монстрів і знижки до 70%: яким буде Halloween у «ПортCity»*
Сьогодні, 10:30
Волинь – серед областей, де за останню добу виявили найбільше інфікованих коронавірусом правоохоронців
Сьогодні, 10:15
У луцького волонтера виявили злоякісну пухлину: небайдужих просять допомогти з лікуванням
Сьогодні, 10:13
Схожі новини
Дистанційне навчання у Лесиному виші: пів тисячі студентів залишилися проживати у гуртожитках Дистанційне навчання у Лесиному виші: пів тисячі студентів залишилися проживати у гуртожитках
20 жовтень, 12:36
ВНУ імені Лесі Українки переходить на дистанційне навчання ВНУ імені Лесі Українки переходить на дистанційне навчання
13 жовтень, 13:51
Ректор ВНУ імені Лесі Українки повідомив, чи переходить виш на дистанційне навчання Ректор ВНУ імені Лесі Українки повідомив, чи переходить виш на дистанційне навчання
12 жовтень, 11:42
У громаді на Волині школярі після канікул переходять на дистанційне навчання У громаді на Волині школярі після канікул переходять на дистанційне навчання
21 жовтень, 18:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
87-річна викладачка Лесиного вишу розповіла, як працює на «дистанційці»
Сьогодні, 10:43
 0
На «Ягодині» у вантажівці виявили незадекларовані аксесуари до відеоапаратури
Сьогодні, 10:31
 0
Подарунки за найстрашніші костюми, дискотека монстрів і знижки до 70%: яким буде Halloween у «ПортCity»*
Сьогодні, 10:30
 0
Волинь – серед областей, де за останню добу виявили найбільше інфікованих коронавірусом правоохоронців
Сьогодні, 10:15
 0
У луцького волонтера виявили злоякісну пухлину: небайдужих просять допомогти з лікуванням
Сьогодні, 10:13
 0
Медіа
відео
1/8