5 смертей та 236 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 28 жовтня

За останню добу на Волині зареєстрували 236 нових випадків захворювання на COVID-19.Одужало за добу 210 осіб. П’ять випадків хвороби завершилося летально (Горохівський район – 1, Володимир-Волинський район – 1, Луцький район – 2, Маневицький район - 1), - інформують у Волинській ОДА.Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 32, м. Нововолинськ – 20, Володимир-Волинський район – 25, Горохівський район – 6, Іваничівський район – 12, Камінь-Каширський район – 16, Ківерцівський район – 16, Ковельський район – 20, Локачинський район – 6, Любешівський – 12, Луцький район – 17, Маневицький район – 16, Рожищенський район – 6, Старовижівський район – 6, Турійський район – 22, Шацький – 4.Станом на 28 жовтня в області зареєстрували 12 862 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 720 – у дітей та 1258 - у медичних працівників. Одужало 7343 особи, з них 454 - дітей та 861 медичних працівників. 254 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 10 медиків).Загалом коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 3069 (в т. ч. 73 летальних)Луцький район – 1125 (в т. ч. 21 летальних)м. Нововолинськ – 1090 (в т. ч. 20 летальних)Володимир-Волинський район – 1107 (в т. ч. 13 летальних)Горохівський район – 589 (в т. ч. 11 летальних)Іваничівський район – 319 (в т. ч. 8 летальних)Камінь-Каширський район – 489 (в т. ч. 11 летальних)Ківерцівський район – 1268 (в т. ч. 18 летальних)Ковельський район – 1048 (в т. ч. 25 летальних)Локачинський район – 157Любомльський район – 298 (в т. ч. 1 летальний)Любешівський район – 427 (в т. ч. 8 летальних)Маневицький район – 605 (в т. ч. 16 летальних)Ратнівський район – 378 (в т.ч. 12 летальних)Рожищенський район – 309 (в т. ч. 9 летальних)Старовижівський район – 177 (в т.ч. 3 летальних)Турійський район – 300 ( в т. ч. 3 летальний)Шацький район – 116 (в т. ч. 2 летальних)За попередню добу надійшло 224 повідомлення про підозру на COVID-19.На Волині методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 72507 особи. За останню добу обстежили 1143 осіб.