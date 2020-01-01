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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

5 смертей та 236 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 28 жовтня

5 смертей та 236 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 28 жовтня
За останню добу на Волині зареєстрували 236 нових випадків захворювання на COVID-19.

Одужало за добу 210 осіб. П’ять випадків хвороби завершилося летально (Горохівський район – 1, Володимир-Волинський район – 1, Луцький район – 2, Маневицький район - 1), - інформують у Волинській ОДА.

Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 32, м. Нововолинськ – 20, Володимир-Волинський район – 25, Горохівський район – 6, Іваничівський район – 12, Камінь-Каширський район – 16, Ківерцівський район – 16, Ковельський район – 20, Локачинський район – 6, Любешівський – 12, Луцький район – 17, Маневицький район – 16, Рожищенський район – 6, Старовижівський район – 6, Турійський район – 22, Шацький – 4.

Станом на 28 жовтня в області зареєстрували 12 862 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 720 – у дітей та 1258 - у медичних працівників. Одужало 7343 особи, з них 454 - дітей та 861 медичних працівників. 254 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 10 медиків).

Загалом коронавірусну хворобу виявили:

м. Луцьк – 3069 (в т. ч. 73 летальних)
Луцький район – 1125 (в т. ч. 21 летальних)
м. Нововолинськ – 1090 (в т. ч. 20 летальних)
Володимир-Волинський район – 1107 (в т. ч. 13 летальних)
Горохівський район – 589 (в т. ч. 11 летальних)
Іваничівський район – 319 (в т. ч. 8 летальних)
Камінь-Каширський район – 489 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 1268 (в т. ч. 18 летальних)
Ковельський район – 1048 (в т. ч. 25 летальних)
Локачинський район – 157
Любомльський район – 298 (в т. ч. 1 летальний)
Любешівський район – 427 (в т. ч. 8 летальних)
Маневицький район – 605 (в т. ч. 16 летальних)
Ратнівський район – 378 (в т.ч. 12 летальних)
Рожищенський район – 309 (в т. ч. 9 летальних)
Старовижівський район – 177 (в т.ч. 3 летальних)
Турійський район – 300 ( в т. ч. 3 летальний)
Шацький район – 116 (в т. ч. 2 летальних)

За попередню добу надійшло 224 повідомлення про підозру на COVID-19.
На Волині методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 72507 особи. За останню добу обстежили 1143 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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