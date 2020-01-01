Розповіли, скільки українців померли від COVID-19 за кордоном





Про це у відповідь на запит



“Станом на 23 жовтня закордонним дипломатичним установам України відомо про 91 випадок захворювання на COVID-19 та 15 підтверджених летальних випадків серед громадян України за кордоном”, — повідомили в МЗС.



Окрім того, за наявними даними, 158 громадян України за кордоном вилікувалися від COVID-19.



Нагадаємо, що

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