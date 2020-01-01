Розповіли, скільки українців померли від COVID-19 за кордоном
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Закордонним дипломатичним установам України відомо про 91 випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 та 15 підтверджених летальних випадків серед громадян України за кордоном.
Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Міністерстві закордонних справ України.
“Станом на 23 жовтня закордонним дипломатичним установам України відомо про 91 випадок захворювання на COVID-19 та 15 підтверджених летальних випадків серед громадян України за кордоном”, — повідомили в МЗС.
Окрім того, за наявними даними, 158 громадян України за кордоном вилікувалися від COVID-19.
Нагадаємо, що в Україні станом на 28 жовтня лабораторно підтвердили 363 075 випадків COVID-19, з них за добу – 7 474.
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Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Міністерстві закордонних справ України.
“Станом на 23 жовтня закордонним дипломатичним установам України відомо про 91 випадок захворювання на COVID-19 та 15 підтверджених летальних випадків серед громадян України за кордоном”, — повідомили в МЗС.
Окрім того, за наявними даними, 158 громадян України за кордоном вилікувалися від COVID-19.
Нагадаємо, що в Україні станом на 28 жовтня лабораторно підтвердили 363 075 випадків COVID-19, з них за добу – 7 474.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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