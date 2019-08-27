вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Опублікували ретросвітлини будівель Шацька

Опублікували ретросвітлини будівель Шацька
З'явилися ретрофото будівель Шацька. Селище міського типу - відоме на всю Україну як курортний та рекреаційний центр.

Ретрофото розмістили на сайті інтернет-видання "Район. Історія".

Селище розташоване у мальовничій місцевості в західній частині Волинського Полісся, в оточенні озер, які інколи називають Шацькими (Чорне Велике, Світязь, Пулемецьке, Луки, Люцимер, Соминець, Карасинець, Озерце).

Вперше згадується в 1410. У 1984 мешкало 5700 осіб. Розвинена харчова промисловість, діє промкомбінат, лісовий коледж. Під назвою Шацьк відомий з 1788 року (до того звався Шечко).

Опублікували ретросвітлини будівель Шацька
Бібліотека у Шацьку
Бібліотека у Шацьку
Шацький районний комітет
Шацький районний комітет
Ресторан
Ресторан
Опублікували ретросвітлини будівель Шацька
Шацька середня школа
Шацька середня школа
Автостанція у Шацьку
Автостанція у Шацьку
Будинок школяра у Шацьку
Будинок школяра у Шацьку
Центральний магазин у Шацьку
Центральний магазин у Шацьку
Центр Шацька, тепер тут розміщене приміщення ресторану
Центр Шацька, тепер тут розміщене приміщення ресторану
Шацька середня школа
Шацька середня школа
Шацька середня школа
Шацька середня школа

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Шацьк, ретрофото
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ще три лікарні на Волині готуватимуть до перепрофілювання під «ковідні» госпіталі
Чому Погуляйка не було під час візиту Зеленського на Волинь
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Опублікували ретросвітлини будівель Шацька
Сьогодні, 16:45
Без пальта, черевиків і грошей: шахраї з інтернет-магазинів ошукали двох волинянок
Сьогодні, 16:10
В Україні продовжили режим надзвичайної ситуації
Сьогодні, 16:08
Від коронавірусу помер український єпископ
Сьогодні, 16:07
На Волині контрабандисти втекли, залишивши декілька тисяч пачок цигарок. ФОТО
Сьогодні, 15:43
Схожі новини
В мережі опублікували довоєнне фото мітингу жителів Шаччини В мережі опублікували довоєнне фото мітингу жителів Шаччини
04 травень, 06:22
Показали сторічне фото волинських лісівників Показали сторічне фото волинських лісівників
04 лютий, 01:02
Опублікували ретросвітлину римо-католицького костелу на Волині Опублікували ретросвітлину римо-католицького костелу на Волині
27 серпень, 2019, 03:31
Хто не вмів – той не переходив у наступний клас: ретрофото з волинської школи плавання Хто не вмів – той не переходив у наступний клас: ретрофото з волинської школи плавання
05 червень, 2019, 00:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Опублікували ретросвітлини будівель Шацька
Сьогодні, 16:45
 0
Без пальта, черевиків і грошей: шахраї з інтернет-магазинів ошукали двох волинянок
Сьогодні, 16:10
 0
В Україні продовжили режим надзвичайної ситуації
Сьогодні, 16:08
 0
Від коронавірусу помер український єпископ
Сьогодні, 16:07
 0
На Волині контрабандисти втекли, залишивши декілька тисяч пачок цигарок. ФОТО
Сьогодні, 15:43
 0
Медіа
відео
1/8