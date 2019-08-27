Опублікували ретросвітлини будівель Шацька





Ретрофото розмістили на сайті інтернет-видання



Селище розташоване у мальовничій місцевості в західній частині Волинського Полісся, в оточенні озер, які інколи називають Шацькими (Чорне Велике, Світязь, Пулемецьке, Луки, Люцимер, Соминець, Карасинець, Озерце).



Вперше згадується в 1410. У 1984 мешкало 5700 осіб. Розвинена харчова промисловість, діє промкомбінат, лісовий коледж. Під назвою Шацьк відомий з 1788 року (до того звався Шечко).



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