Опублікували ретросвітлини будівель Шацька
Сьогодні, 16:45
З'явилися ретрофото будівель Шацька. Селище міського типу - відоме на всю Україну як курортний та рекреаційний центр.
Ретрофото розмістили на сайті інтернет-видання "Район. Історія".
Селище розташоване у мальовничій місцевості в західній частині Волинського Полісся, в оточенні озер, які інколи називають Шацькими (Чорне Велике, Світязь, Пулемецьке, Луки, Люцимер, Соминець, Карасинець, Озерце).
Вперше згадується в 1410. У 1984 мешкало 5700 осіб. Розвинена харчова промисловість, діє промкомбінат, лісовий коледж. Під назвою Шацьк відомий з 1788 року (до того звався Шечко).
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Ретрофото розмістили на сайті інтернет-видання "Район. Історія".
Селище розташоване у мальовничій місцевості в західній частині Волинського Полісся, в оточенні озер, які інколи називають Шацькими (Чорне Велике, Світязь, Пулемецьке, Луки, Люцимер, Соминець, Карасинець, Озерце).
Вперше згадується в 1410. У 1984 мешкало 5700 осіб. Розвинена харчова промисловість, діє промкомбінат, лісовий коледж. Під назвою Шацьк відомий з 1788 року (до того звався Шечко).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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