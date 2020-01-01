Вдень – інтерн-хірург, а ввечері творить мистецтво: у Луцьку виступить вокалістка із неймовірним голосом

У ГаРмИдЕр ангар-stage виступатиме вокалістка із неймовірним голосом –Концерт відбудеться у форматі AUS in ГAS в суботу, 31 жовтня.«Будемо робити цю осінь особливо теплою і ламповою разом з вами! Приходьте чілити з крутими музикантами на акустичних та напівакустичних вечорах, будемо говорити, жартувати, насолоджуватись музикою і все це у форматі AUS in ГAS», – пишуть організатори.Про себе Ніна каже: «Найголовніше, що про мене потрібно знати, це те, що я веду подвійне життя і топлю за універсальність особистості. Саме через це у мене дуже широке поле діяльності. З одного боку, я інтерн-хірург і зашиваюся в лікарні із пацієнтами, а з другого, я пишу музику, займаюся вокалом, пишу прозу й поезію, малюю і ще багато чим захоплююся і ще багато чим хочу займатися. Всі мої сфери діяльності будуть відображені на концерті».Отож, жовті двері театру відкриють 31 жовтня о 18:20. Розпочнуть концерт без затримок о 19:00.Вартість - 80 гривень (квитки можна придбати на вході).ГаРмИдЕр ангар-stage знаходиться за адресою: вул. Залізнична, 9