Вдень – інтерн-хірург, а ввечері творить мистецтво: у Луцьку виступить вокалістка із неймовірним голосом
Сьогодні, 08:10
У ГаРмИдЕр ангар-stage виступатиме вокалістка із неймовірним голосом – Ніна Ігнатова.
Концерт відбудеться у форматі AUS in ГAS в суботу, 31 жовтня.
«Будемо робити цю осінь особливо теплою і ламповою разом з вами! Приходьте чілити з крутими музикантами на акустичних та напівакустичних вечорах, будемо говорити, жартувати, насолоджуватись музикою і все це у форматі AUS in ГAS», – пишуть організатори.
Про себе Ніна каже: «Найголовніше, що про мене потрібно знати, це те, що я веду подвійне життя і топлю за універсальність особистості. Саме через це у мене дуже широке поле діяльності. З одного боку, я інтерн-хірург і зашиваюся в лікарні із пацієнтами, а з другого, я пишу музику, займаюся вокалом, пишу прозу й поезію, малюю і ще багато чим захоплююся і ще багато чим хочу займатися. Всі мої сфери діяльності будуть відображені на концерті».
Отож, жовті двері театру відкриють 31 жовтня о 18:20. Розпочнуть концерт без затримок о 19:00.
Вартість - 80 гривень (квитки можна придбати на вході).
ГаРмИдЕр ангар-stage знаходиться за адресою: вул. Залізнична, 9
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Концерт відбудеться у форматі AUS in ГAS в суботу, 31 жовтня.
«Будемо робити цю осінь особливо теплою і ламповою разом з вами! Приходьте чілити з крутими музикантами на акустичних та напівакустичних вечорах, будемо говорити, жартувати, насолоджуватись музикою і все це у форматі AUS in ГAS», – пишуть організатори.
Про себе Ніна каже: «Найголовніше, що про мене потрібно знати, це те, що я веду подвійне життя і топлю за універсальність особистості. Саме через це у мене дуже широке поле діяльності. З одного боку, я інтерн-хірург і зашиваюся в лікарні із пацієнтами, а з другого, я пишу музику, займаюся вокалом, пишу прозу й поезію, малюю і ще багато чим захоплююся і ще багато чим хочу займатися. Всі мої сфери діяльності будуть відображені на концерті».
Отож, жовті двері театру відкриють 31 жовтня о 18:20. Розпочнуть концерт без затримок о 19:00.
Вартість - 80 гривень (квитки можна придбати на вході).
ГаРмИдЕр ангар-stage знаходиться за адресою: вул. Залізнична, 9
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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