Понад тисяча пачок цигарок і медалі часів СРСР: на «Ягодині» затримали двох водіїв «Сетри» із незаконним багажем. ФОТО





Про це



Оглядова група знайшла кілька сховків з 1130 пачок сигарет різних марок та 15 нагородами часів СРСР.



Сигарети та автобус «Сетра» вартістю понад пів мільйона гривень вилучили працівники митниці. Рішення щодо вилучених нагород будуть приймати після експертної оцінки їх культурно-історичної цінності.



Зазначають, що в цьому автобусі у пункт пропуску в’їхали лише три пасажири, і усі троє відмовилися продовжувати поїздку після того, як у транспортному засобі знайшли прихований товар.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пункті пропуску «Ягодин» викрили двох водіїв-порушників під час оформлення рейсового автобуса «Вінниця – Варшава».Про це повідомили на сторінці Державної прикордонної служби України у Facebook.Оглядова група знайшла кілька сховків з 1130 пачок сигарет різних марок та 15 нагородами часів СРСР.Сигарети та автобус «Сетра» вартістю понад пів мільйона гривень вилучили працівники митниці. Рішення щодо вилучених нагород будуть приймати після експертної оцінки їх культурно-історичної цінності.Зазначають, що в цьому автобусі у пункт пропуску в’їхали лише три пасажири, і усі троє відмовилися продовжувати поїздку після того, як у транспортному засобі знайшли прихований товар.

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