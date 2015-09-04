У волинському місті на підприємців складають протоколи за порушення карантину





Про це повідомляє



Як виявилося, рішенням міської комісії про пом’якшення заходів карантину правоохоронці не можуть керуватися.



Так згідно з постановою Кабміну, визначати додаткові карантині заходи на територіях, що опинилися у червоній, помаранчевій та жовтій зонах, може Державна комісія ТЕБ і НС або місцеве самоврядування.



Депутат міськради та підприємець Сергій Радкевич розповідає, що в даному випадку потрібне рішення сесії. І зробити це треба терміново. Наразі збирають підписи підприємців, щоб занести їх ще чинному міському голові, щоб той скликав позачергову сесію.



Нагадаємо, 19-го жовтня Володимир-Волинський потрапив до червоної зони, адже у місті стрімко почала рости кількість випадків захворювання на коронавірус.



Обласна комісія ТБ і НС, слідом за державною, затвердила жорсткі умови для дотримання карантину для міст і населених пунктів, які опинилися у червоній зоні. Згідно них заборонено приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності, приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення.



На міській комісії ТЕБ і НС вирішили дещо заходи пом’якшити: не закривати кафе та магазини. Про це йшлося на офіційному сайті міста.



За рішенням міської комісії, закладам громадського харчування (бари, ресторани, кафе тощо) дозволили працювати до 20:00 години з дотриманням протиепідемічних вимог. Дотримання жорстких карантинних вимог застосовуватиметься і в закладах торговельного і побутового обслуговування, -йшлося в повідомленні.



Проте подібним рішенням міської комісії правоохоронці керуватися не можуть, розповідають вони БУГу.



Як зазначили у Володимир-Волинському відділі поліції, у своїй діяльності вони керуються постановою Кабінету Міністрів №641, до якої в жовтні були внесені зміни, та протоколом державної ТЕБ і НС №37.



Зазначають, що рішення щодо додаткових карантинних заходів у місті, окрім Державної ТЕБ І НС можуть прийняти органи місцевого самоврядування. Але наголошують – “додаткових”.



Як розповіли БУГу у Володимир-Волинській поліції, спочатку вони попереджали підприємців, щоб ті не порушували карантинних заходів, які введені державою, проте згодом почали складати протокли. Минулого тижня було складено 10 протоколів за статтею 44/3 КУпАП. Потім були вибори і багато правоохоронців були задіяні у них, саме тому перевіряти заклади не було кому.



Ситуація з того часу не змінилася і тому й надалі керуються рішенням Державної комісіяї ТЕБ і НС, згідно з якою забороняється приймання відвідувачів у закладах громадського харчування, у торговельно-розважальних центрах та інших закладах розважальної діяльності та певних магазинів, функціонування яких не приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення та певних магазинів.



Сергій Радкевич зазначає, що рішення сесії зможе вплинути на роботу місцевих правоохоронців і дозволити роботу закладів громадського харчування та магазинів. Тому збирають підписи, щоб вирішити питання чимшвидше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському підприємці обурені: не дивлячись на рішення міської комісії ТЕБ і НС про дозвіл діяльності закладів громадського харчування до 20:00 вечора та ще певні пом’якшення, деякі з них отримали протоколи від поліції про порушення карантинних заходів.Про це повідомляє "Буг". Як виявилося, рішенням міської комісії про пом’якшення заходів карантину правоохоронці не можуть керуватися.Так згідно з постановою Кабміну, визначати додаткові карантині заходи на територіях, що опинилися у червоній, помаранчевій та жовтій зонах, може Державна комісія ТЕБ і НС або місцеве самоврядування.Депутат міськради та підприємець Сергій Радкевич розповідає, що в даному випадку потрібне рішення сесії. І зробити це треба терміново. Наразі збирають підписи підприємців, щоб занести їх ще чинному міському голові, щоб той скликав позачергову сесію.Нагадаємо, 19-го жовтня Володимир-Волинськийстрімко почала рости кількість випадків захворювання на коронавірус.Обласна комісія ТБ і НС, слідом за державною, затвердила жорсткі умови для дотримання карантину для міст і населених пунктів, які опинилися у червоній зоні. Згідно них заборонено приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності, приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення.На міській комісії ТЕБ і НС вирішили дещо заходи пом’якшити: не закривати кафе та магазини. Про це йшлося на офіційному сайті міста.За рішенням міської комісії, закладам громадського харчування (бари, ресторани, кафе тощо) дозволили працювати до 20:00 години з дотриманням протиепідемічних вимог. Дотримання жорстких карантинних вимог застосовуватиметься і в закладах торговельного і побутового обслуговування, -йшлося в повідомленні.Проте подібним рішенням міської комісії правоохоронці керуватися не можуть, розповідають вони БУГу.Як зазначили у Володимир-Волинському відділі поліції, у своїй діяльності вони керуються постановою Кабінету Міністрів №641, до якої в жовтні були внесені зміни, та протоколом державної ТЕБ і НС №37.Зазначають, що рішення щодо додаткових карантинних заходів у місті, окрім Державної ТЕБ І НС можуть прийняти органи місцевого самоврядування. Але наголошують – “додаткових”.Як розповіли БУГу у Володимир-Волинській поліції, спочатку вони попереджали підприємців, щоб ті не порушували карантинних заходів, які введені державою, проте згодом почали складати протокли. Минулого тижня було складено 10 протоколів за статтею 44/3 КУпАП. Потім були вибори і багато правоохоронців були задіяні у них, саме тому перевіряти заклади не було кому.Ситуація з того часу не змінилася і тому й надалі керуються рішенням Державної комісіяї ТЕБ і НС, згідно з якою забороняється приймання відвідувачів у закладах громадського харчування, у торговельно-розважальних центрах та інших закладах розважальної діяльності та певних магазинів, функціонування яких не приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення та певних магазинів.Сергій Радкевич зазначає, що рішення сесії зможе вплинути на роботу місцевих правоохоронців і дозволити роботу закладів громадського харчування та магазинів. Тому збирають підписи, щоб вирішити питання чимшвидше.

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