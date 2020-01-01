У будинку 19-річного волинянина знайшли незаконну рушницю та набої





Про це



Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 19-річного жителя Маневицького району співробітники поліції вилучили мисливську рушницю без документів, дві пневматичні гвинтівки та 13 набоїв калібру 5,6 мм.



Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.



Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Триває слідство.



До слова, на минулому тижні під час санкціонованого обшуку у нежитловому будинку, належному 52-річному ковельчанину поліцейські вилучили 5 снарядів калібру 45 мм, 2 запали типу «Ковешникова», корпус гранати РГ-42, 79 набоїв калібру 7,62 мм., сигнальний пістолет з набоями та 500 г речовини, схожої на порох.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 27 жовтня, поліція вилучила у жителя Маневицького району зброю та набої.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 19-річного жителя Маневицького району співробітники поліції вилучили мисливську рушницю без документів, дві пневматичні гвинтівки та 13 набоїв калібру 5,6 мм.Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Триває слідство.До слова, на минулому тижні під час санкціонованого обшуку у нежитловому будинку, належному 52-річному ковельчанину поліцейські вилучили 5 снарядів калібру 45 мм, 2 запали типу «Ковешникова», корпус гранати РГ-42, 79 набоїв калібру 7,62 мм., сигнальний пістолет з набоями та 500 г речовини, схожої на порох.

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