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У будинку 19-річного волинянина знайшли незаконну рушницю та набої

У будинку 19-річного волинянина знайшли незаконну рушницю та набої
Учора, 27 жовтня, поліція вилучила у жителя Маневицького району зброю та набої.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 19-річного жителя Маневицького району співробітники поліції вилучили мисливську рушницю без документів, дві пневматичні гвинтівки та 13 набоїв калібру 5,6 мм.

Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Триває слідство.

До слова, на минулому тижні під час санкціонованого обшуку у нежитловому будинку, належному 52-річному ковельчанину поліцейські вилучили 5 снарядів калібру 45 мм, 2 запали типу «Ковешникова», корпус гранати РГ-42, 79 набоїв калібру 7,62 мм., сигнальний пістолет з набоями та 500 г речовини, схожої на порох.

У будинку 19-річного волинянина знайшли незаконну рушницю та набої

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Теги: Маневицький район, обшуки, зброя та набої
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