Голова ПЦУ митрополит Епіфаній нагородив медаллю волинського капелана
Сьогодні, 19:41
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній вручив капеланові Луцького прикордонного загону протоієрею Михайлові Хімчаку медаль Архістратига Божого Михаїла.
Про це йдеться на офіційному сайті ПЦУ, повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.
Перед Днем військового капелана, яке святкується 25 жовтня, у Києві відбулася зустріч предстоятеля з військовими священниками Державної прикордонної служби України на чолі із заступником голови Синодального управління військового духовенства зі співпраці з ДПСУ протоієреєм Михайлом Предком.
Душпастирі отримали відзнаки за заслуги перед ПЦУ та з нагоди Дня захисника України.
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Про це йдеться на офіційному сайті ПЦУ, повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.
Перед Днем військового капелана, яке святкується 25 жовтня, у Києві відбулася зустріч предстоятеля з військовими священниками Державної прикордонної служби України на чолі із заступником голови Синодального управління військового духовенства зі співпраці з ДПСУ протоієреєм Михайлом Предком.
Душпастирі отримали відзнаки за заслуги перед ПЦУ та з нагоди Дня захисника України.
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