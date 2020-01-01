Голова ПЦУ митрополит Епіфаній нагородив медаллю волинського капелана

Михайлові Хімчаку медаль Архістратига Божого Михаїла.



Про це йдеться на офіційному сайті ПЦУ,



Перед Днем військового капелана, яке святкується 25 жовтня, у Києві відбулася зустріч предстоятеля з військовими священниками Державної прикордонної служби України на чолі із заступником голови Синодального управління військового духовенства зі співпраці з ДПСУ протоієреєм Михайлом Предком.



Душпастирі отримали відзнаки за заслуги перед ПЦУ та з нагоди Дня захисника України.

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