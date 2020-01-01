Українець намагався потайки вивезти до Польщі велику суму валюти

Чоловіка з великою сумою готівки затримали в пункті пропуску “Корчова”.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Підкарпатської податкової служби, гроші без декларування намагався ввезти 32-річний громадянин України.Під час детального огляду автомобіля, митники знайшли в багажу чоловіка 19 тисяч євро (приблизно 80 тисяч злотих). За спробу перевезення великої суми незадекларованої готівки українця оштрафували на 5 тисяч злотих.Без декларування через кордон дозволяється перевозити готівкою не більше 10 тисяч євро (або еквівалент).Нагадаємо, що це не перший випадок на кордоні у цьому році. Найбільший штраф у розмірі 26 тис. злотих заплатив українець за спробу провести 600 тис. шведських крон.