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Українець намагався потайки вивезти до Польщі велику суму валюти

Українець намагався потайки вивезти до Польщі велику суму валюти
Чоловіка з великою сумою готівки затримали в пункті пропуску “Корчова”.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Підкарпатської податкової служби, гроші без декларування намагався ввезти 32-річний громадянин України.

Під час детального огляду автомобіля, митники знайшли в багажу чоловіка 19 тисяч євро (приблизно 80 тисяч злотих). За спробу перевезення великої суми незадекларованої готівки українця оштрафували на 5 тисяч злотих.

Без декларування через кордон дозволяється перевозити готівкою не більше 10 тисяч євро (або еквівалент).

Нагадаємо, що це не перший випадок на кордоні у цьому році. Найбільший штраф у розмірі 26 тис. злотих заплатив українець за спробу провести 600 тис. шведських крон.

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Теги: готівка, кордон українець, валюта
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