Українець намагався потайки вивезти до Польщі велику суму валюти
Сьогодні, 13:08
Чоловіка з великою сумою готівки затримали в пункті пропуску “Корчова”.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Підкарпатської податкової служби, гроші без декларування намагався ввезти 32-річний громадянин України.
Під час детального огляду автомобіля, митники знайшли в багажу чоловіка 19 тисяч євро (приблизно 80 тисяч злотих). За спробу перевезення великої суми незадекларованої готівки українця оштрафували на 5 тисяч злотих.
Без декларування через кордон дозволяється перевозити готівкою не більше 10 тисяч євро (або еквівалент).
Нагадаємо, що це не перший випадок на кордоні у цьому році. Найбільший штраф у розмірі 26 тис. злотих заплатив українець за спробу провести 600 тис. шведських крон.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Підкарпатської податкової служби, гроші без декларування намагався ввезти 32-річний громадянин України.
Під час детального огляду автомобіля, митники знайшли в багажу чоловіка 19 тисяч євро (приблизно 80 тисяч злотих). За спробу перевезення великої суми незадекларованої готівки українця оштрафували на 5 тисяч злотих.
Без декларування через кордон дозволяється перевозити готівкою не більше 10 тисяч євро (або еквівалент).
Нагадаємо, що це не перший випадок на кордоні у цьому році. Найбільший штраф у розмірі 26 тис. злотих заплатив українець за спробу провести 600 тис. шведських крон.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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