Від коронавірусу помер мер Борисполя

Анатолій Федорчук, не дочекавшись результатів місцевих виборів.



Про це повідомляє нардеп Олександр Дубінський, а також організація "Мій Бориспіль" із посиланням на коментар лікарні, - пише



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від коронавірусу помер чинний мер Борисполя, не дочекавшись результатів місцевих виборів.Про це повідомляє нардеп, а також організація "Мій Бориспіль" із посиланням на коментар лікарні, - пише ТСН Як пише видання "Моя Київщина" , про інфікування Федорчука стало відомо 19 жовтня. Тоді ж небезпечний вірус виявили й у його заступників. Федорчука госпіталізували у Переяславську центральну лікарню.

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