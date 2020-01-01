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Від коронавірусу помер мер Борисполя

Від коронавірусу помер мер Борисполя
Від коронавірусу помер чинний мер Борисполя Анатолій Федорчук, не дочекавшись результатів місцевих виборів.

Про це повідомляє нардеп Олександр Дубінський, а також організація "Мій Бориспіль" із посиланням на коментар лікарні, - пише ТСН.

Як пише видання "Моя Київщина", про інфікування Федорчука стало відомо 19 жовтня. Тоді ж небезпечний вірус виявили й у його заступників. Федорчука госпіталізували у Переяславську центральну лікарню.




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Теги: коронавірус, смерть, мер, Бориспіль
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