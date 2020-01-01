Від коронавірусу помер мер Борисполя
Сьогодні, 13:20
Від коронавірусу помер чинний мер Борисполя Анатолій Федорчук, не дочекавшись результатів місцевих виборів.
Про це повідомляє нардеп Олександр Дубінський, а також організація "Мій Бориспіль" із посиланням на коментар лікарні, - пише ТСН.
Як пише видання "Моя Київщина", про інфікування Федорчука стало відомо 19 жовтня. Тоді ж небезпечний вірус виявили й у його заступників. Федорчука госпіталізували у Переяславську центральну лікарню.
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Про це повідомляє нардеп Олександр Дубінський, а також організація "Мій Бориспіль" із посиланням на коментар лікарні, - пише ТСН.
Як пише видання "Моя Київщина", про інфікування Федорчука стало відомо 19 жовтня. Тоді ж небезпечний вірус виявили й у його заступників. Федорчука госпіталізували у Переяславську центральну лікарню.
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