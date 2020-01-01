Офіційні результати: Бориса Карпуса обрали мером Нововолинська





За результатами виборів у Нововолинську, міським головою обрали Бориса Карпуса. Він залишив свого опонента Віктора Сапожнікова, котрий відбув більше 20 років на мерському кріслі, позаду,- пише



До слова, неофіційні результати виборів, згідно паралельних підрахунків, були відомі вже зранку 26-го жовтня. Результати, які оголосила ТВК, відрізняються від них зовсім трохи.



Так, результати голосування нововолинців за мера, згідно з офіційними даними ТВК, наступні:



Борис Карпус – 38,8% (5 292 голосів);

Віктор Сапожніков – 28,5% (3 885);

Андрій Бадзюнь – 18,5% (2 531 );

Валерій Курстак – 8,3% (1 133);

Леонід Сапожник – 2,6% (359);

Ігор Новосад – 1,8% (247);

Борис Бабій – 1,5% (210).



Отож, згідно протоколу ТВК, більшість нововолинців та жителів навколишніх сіл новим мером обрали саме Бориса Карпуса.



Вже наступного дня після виборів, 26-го жовтня, Віктор Сапожніков записав відеозвернення на каналі СТН, в якому визнав свою поразку, попрощався з виборцями й побажав успіху наступнику.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нововолинська ТВК завершила підрахунки останніх бюлетенів з дільничих виборчих комісій і 28-го жовтня оголосила остаточні результати виборів мера у громаді.За результатами виборів у Нововолинську, міським головою обрали Бориса Карпуса. Він залишив свого опонента Віктора Сапожнікова, котрий відбув більше 20 років на мерському кріслі, позаду,- пише Буг. До слова, неофіційні результати виборів, згідно паралельних підрахунків, були відомі вже зранку 26-го жовтня. Результати, які оголосила ТВК, відрізняються від них зовсім трохи.Так, результати голосування нововолинців за мера, згідно з офіційними даними ТВК, наступні:– 38,8% (5 292 голосів);– 28,5% (3 885);– 18,5% (2 531 );– 8,3% (1 133);– 2,6% (359);– 1,8% (247);– 1,5% (210).Отож, згідно протоколу ТВК, більшість нововолинців та жителів навколишніх сіл новим мером обрали саме Бориса Карпуса.Вже наступного дня після виборів, 26-го жовтня, Віктор Сапожніков записав відеозвернення на каналі СТН, в якому визнав свою поразку, попрощався з виборцями й побажав успіху наступнику.

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