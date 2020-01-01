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Ювелірний бренд SOVA – тепер і в Луцьку*

Ювелірний бренд SOVA – тепер і в Луцьку*
1 листопада ювелірний дім SOVA відкриють у ТРЦ «ПортCity».

Знайти острів SOVA можна буде відразу з правого боку від головного входу у торгово-розважальний центр. Тут буде представлена 21 колекція та дизайнерські колаборації SOVA, включаючи нову лінійку прикрас TOKYO. Площа торговельної точки становить 6 кв.м., острів виконаний у фірмовому стилі бренду.

«Ми давно помітили інтерес клієнтів з Волинської області до нашого бренду – прослідкувати це можна за відгуками та коментарями на сайті та у соцмережах SOVA. Тому вирішили, що наша 33-я локація має бути саме у Луцьку. Дата відкриття збігається з презентацією нової лінійки прикрас TOKYO, що поповнила колекцію «Мегаполіс». І це чудовий привід завітати до нас у гості», - говорить директорка з маркетингу та продажів SOVA Анна Коваль.

З нагоди відкриття перші п'ять покупців отримають сертифікати номіналом 1000 грн, а для всіх інших відвідувачів до 7 листопада включно будуть діяти знижки до –50%.

Наразі в Україні працює 32 магазини ювелірного бренду SOVA у 12 обласних центрах: у Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі, Львові, Миколаєві, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі, Івано-Франківську, Запоріжжі та Херсоні.

Довідка: SOVA, jewelry house – український ювелірний бренд-трендсетер, який відповідає світовим тенденціям. Ідея формування ювелірного гардеробу для сучасних дівчат є лейтмотивом у всіх колекціях ювелірного дому. Це єдиний на українському ринку бренд, який колекційно підходить до запуску продуктів та демонструє сміливість, готовність до експериментів та свободу.

SOVA – це переосмислення класики, якісні та стильні прикраси, які можна змінювати кожен сезон, доповнюючи свої образи до будь-якої нагоди.

Сайт https://bit.ly/3kEaMdt
Сторінка у Фейсбук https://bit.ly/2JbOrpD

Ювелірний бренд SOVA – тепер і в Луцьку*
Ювелірний бренд SOVA – тепер і в Луцьку*
Ювелірний бренд SOVA – тепер і в Луцьку*
Ювелірний бренд SOVA – тепер і в Луцьку*


Сайт

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Теги: SOVA, Ювелірні вироби, Луцьк
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