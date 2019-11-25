Під Луцьком влаштували екстремальні автогонки. ФОТО





Деталями зі змагань поділилися на



Дійство відбувалось у неділю, 25 жовтня, на закритій території аеродрому села Крупа, що знаходиться в передмісті Луцька.



Організатори заходу: ГО «Волинським Автомобільно - Мотоциклетним Клубом - West Level» та ГО «Об’єднання жінок за кермом «Я Водійка».



Змагання стартували об 11:30. Перед початком кожен учасник проходив обо'язкову реєстрацію, після отримання особистого номера водії мали можливість ознайомитися із трасою. Далі відбувся брифінг, де пояснювали, як правильно поводитися на трасі, аби не впасти «обличчям в бруд» під час проходження «бойового кола». Всього зареєструвалося 16 жінок та 22 чоловіки.



Організатори зауважили, що змагання відбувалися за системою Джимкхана, що має на меті проходження траси з перешкодами на час. Участь можна було прийняти як на звичайних авто, так і на професійно дообладнаних.



Впродовж дня з гостями та учасниками дійства запалювали діджей Slavni та заслужений артист естрадного мистецтва України Сергій Скулинець.



Захід відвівало близько 600 глядачів, серед них були гості з інших областей: Тернополя, Львова, Рівного.



Організатори потурбувалися про заохочувальні призи для усіх присутніх: кружки з логотипом «Луцьк-приємне відкриття», туристичні рюкзаки, флешки, питні банки, сертифікати. Учасників та переможців нагороджували грамотами і кубками.



Під кінець змагань глядачі мали можливість побачити феєричне дрифт шоу професіоналів.







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