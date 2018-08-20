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Усі меблі для оселі в одному місці: що цікавого у луцькому торговому центрі «Нова Маркет». ФОТО*

Усі меблі для оселі в одному місці: що цікавого у луцькому торговому центрі «Нова Маркет». ФОТО*
Кожен із нас хоча б раз у житті обирав меблі в помешкання – чи то функціональну шафу у коридор, чи то зручне ліжко у спальню, чи то невеликий комод для речей у дитячу. І чи не кожен знає, що обрати якісні меблі не «за всі гроші» – квест не з легких. Однак, пройти його без зусиль можна у луцькому торговому центрі «Нова Маркет», що на вулиці Карбишева, 1 («Адреналін Сіті»).

«Нова Маркет» – сучасний супермаркет меблів від відомих виробників, що працює й в інших містах України, зокрема у Львові, та вже встиг завоювати сотні схвальних відгуків від задоволених покупців. Це місце, де можна підібрати будь-які меблі, будь-яких габаритів, із будь-яких матеріалів та будь-якого кольору. Тобто, вам не треба буде витрачати час на те, щоб купити потрібний вам стілець в одному магазині, а кухню – в іншому. Усе необхідне та навіть більше є у ТЦ «Нова Маркет».
Усі меблі для оселі в одному місці: що цікавого у луцькому торговому центрі «Нова Маркет». ФОТО*

«У нас спочатку був невеличкий магазин, у якому продавали лише столи і стільці з натурального дерева, гартованого скла, але згодом ми розширилися. За рік у Луцьку ми зарекомендували себе лише з найкращого боку, адже працюємо із багатьма відомими на ринку виробниками з Малайзії, Польщі, Китаю, України та пропонуємо меблі чудової якості із натурального дерева, каменю, гартованого скла і за приємними цінами», - ділиться керівниця луцького магазину пані Наталія.
Усі меблі для оселі в одному місці: що цікавого у луцькому торговому центрі «Нова Маркет». ФОТО*

Так, «Нова Маркет» співпрацює із «Signal» (Польща), «Vetro» (Китай), «Halmar» (Польща), «Тиса» (Україна), «Grace» (Україна), BRW (Польща), «Sofa» (Україна), «Скай» (Україна), «Константа» (Україна) і багатьма іншими.
Усі меблі для оселі в одному місці: що цікавого у луцькому торговому центрі «Нова Маркет». ФОТО*

«От візьмемо до прикладу черкаську фабрику «Grace». До нас приходить клієнт і йому треба диван «під розмір» та у кольорах, що впишуться в його інтер’єр. «Grace» зроблять будь-що! І головне – це виробник, що працює з екологічно чистими матеріалами, роблячи подушки зі штучного лебединого пуху», - каже керівниця ТЦ «Нова Маркет» у Луцьку.
Усі меблі для оселі в одному місці: що цікавого у луцькому торговому центрі «Нова Маркет». ФОТО*

Придбати у торговому центрі меблів можна не лише якийсь окремий предмет, а й від «А» до «Я» обставити помешкання цілісними комплектами. Наприклад, готова дитяча кімната з ліжком, шафою, столом, комодом вартуватиме від 8000 тисяч гривень. Це можливо тому, що у «Нова Маркеті» продають меблі не з «космічною» націнкою, а за цінами виробника. До того ж, часто пропонують знижки при покупці декількох позицій, акції.
Усі меблі для оселі в одному місці: що цікавого у луцькому торговому центрі «Нова Маркет». ФОТО*

У торговому центрі є меблі, яких у Луцьку не знайдеш більше ні в одному магазині, – столи фабрики «Vetro» із гартованого скла або ж якісного ламінованого МДФ «під камінь», що на вигляд точно не відрізниш від натурального.
Усі меблі для оселі в одному місці: що цікавого у луцькому торговому центрі «Нова Маркет». ФОТО*

Також «Нова Маркет» – єдиний у місті магазин, що співпрацює із фабрикою «Лев», де виготовляють розкішні ліжка із натурального дерева у 12 різних кольорах, вартістю від 5000 гривень. На місці можна одразу підібрати й зручний матрац.
Усі меблі для оселі в одному місці: що цікавого у луцькому торговому центрі «Нова Маркет». ФОТО*

Доставка меблів у межах міста вартує лише 150 гривень, за межами Луцька - плюс 18 гривень за кожен кілометр (лише в одну сторону). За додаткову плату можна скористатися послугами дизайнера, що ідеально підбере потрібні меблі у вашу домівку, а також опцією складання меблів на місці. Якщо ж усю суму за омріяний диван чи набір зі столу і стільців ви одразу заплатити не в змозі, можна взяти необхідні меблі в кредит у «ПриватБанку» чи «Укрсиббанку».

Детальнішу інформацію щодо товару і акційних пропозицій можна дізнатися безпосередньо у ТЦ «Нова Маркет», що на вулиці Карбишева, 1, або ж за телефонами: (096) 877 05 09 та (097) 777 95 88.

Працює магазин у будні з 10:00 до 19:00, у суботу - із 10:00 до 17:00, у неділю - із 11:00 до 16:00.

Переглянути весь асортимент меблів можна на сайті https://www.nova-market.com.ua/.



Усі меблі для оселі в одному місці: що цікавого у луцькому торговому центрі «Нова Маркет». ФОТО*
Усі меблі для оселі в одному місці: що цікавого у луцькому торговому центрі «Нова Маркет». ФОТО*
Усі меблі для оселі в одному місці: що цікавого у луцькому торговому центрі «Нова Маркет». ФОТО*
Усі меблі для оселі в одному місці: що цікавого у луцькому торговому центрі «Нова Маркет». ФОТО*
Усі меблі для оселі в одному місці: що цікавого у луцькому торговому центрі «Нова Маркет». ФОТО*
Дитяче ліжко-машинка - бестселер магазину
Дитяче ліжко-машинка - бестселер магазину
Усі меблі для оселі в одному місці: що цікавого у луцькому торговому центрі «Нова Маркет». ФОТО*
Усі меблі для оселі в одному місці: що цікавого у луцькому торговому центрі «Нова Маркет». ФОТО*
Усі меблі для оселі в одному місці: що цікавого у луцькому торговому центрі «Нова Маркет». ФОТО*
Усі меблі для оселі в одному місці: що цікавого у луцькому торговому центрі «Нова Маркет». ФОТО*
Усі меблі для оселі в одному місці: що цікавого у луцькому торговому центрі «Нова Маркет». ФОТО*
Усі меблі для оселі в одному місці: що цікавого у луцькому торговому центрі «Нова Маркет». ФОТО*
Усі меблі для оселі в одному місці: що цікавого у луцькому торговому центрі «Нова Маркет». ФОТО*

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Теги: магазин, меблі, «Нова маркет», Луцьк
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