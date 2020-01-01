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Від коронавірусу помер український єпископ

Від коронавірусу помер український єпископ
Від COVID-19 помер помер єпископ-помічник Кам’янець-Подільської дієцезії Ян Нємєц.

Про це пише УНН з посиланням на повідомлення Католицького Медіа-Центру.

“О 18:20 за київським часом (27 жовтня — ред.) помер єпископ-помічник Кам’янець-Подільської дієцезії Ян Нємєц. Ми вже повідомляли, що останнім часом стан здоров’я єпископа погіршився. Владика важко переносив коронавірус, бо мав супутні захворювання. Він перебував на лікуванні у Польщі. Натомість сьогодні ввечері єпископ відійшов до Дому Отця”, — вказано у повідомленні.

Деталі про похорон будуть повідомлені згодом.

Довідка: Єпископ Ян Нємєц народився 14 березня 1958 року в Козловці біля Стжижова (Польща, Підкарпатське воєводство). У 1977-1981 роках навчався у Вищій педагогічній школі у Ряшеві (Жешуві). 1981 року вступив до Вищої Духовної семінарії у Перемишлі. 24 червня 1987 року висвячений на священика єпископом Ігнатієм Токарчуком, працював душпастирем, зокрема, у Сталевій Волі. У 1991 році закінчив навчання у Католицькому Університеті в Любліні.

У 1992 році разом з групою священиків Перемишльської дієцезії приїхав в Україну. З 1993 року був вихователем, викладачем і префектом Вищої Духовної семінарії у Городку, а також душпастир на теренах Кам’янець-Подільської дієцезії. З 2001 року — ректор Вищої Духовної семінарії у Городку.

Призначений єпископом-помічником Кам’янець-Подільської дієцезії 21 жовтня 2006 року, а 8 грудня цього ж року консекрований кардиналом Мар’яном Яворським (співконсекратори — архієпископ Іван Юркович та єпископ Леонід Дубравський) у Кам’янець-Подільському кафедральному соборі cвв. Апп. Петра і Павла. 05.11.2008 р. обраний головою Комісії Родин Єпископату.

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Теги: єпископ, Ян Нємєц, коронавірус
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