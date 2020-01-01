Дівчинці було лише декілька місяців, коли матір відмовилася від неї: закликають підтримати дитину загиблого Героя з Волині
Сьогодні, 15:37
На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
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Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Невдовзі святкуватиме 9-й день народження Анна – донька захисника України Кравчука Андрія Олександровича, який влітку 2014 року був мобілізований в зону АТО. Пройшов бойове хрещення у боях з сепаратистами у Дебальцево, в Ольховатці Донецької області. У січні-лютому 2015 року під час бойових операцій отримав кілька поранень та контузію, проходив лікування у Луцькому гарнізонному військовому госпіталі, після чого наприкінці березня 2015 року був відправлений у свою частину – Закарпатську 128-му мукачівську гірсько-піхотну бригаду, яка на той момент дислокувалась у Херсонській області. На кінець квітня 2015 року Андрій перебував у Херсоні на полігоні, де як інструктор навчав молодих бійців, згодом був переведений у свою частину в м. Мукачево. 25 травня 2015 року Кравчук Андрій Олександрович раптово помер у своїй частині, а в довідці про смерть було вказано кілька причин смерті, які, ймовірно, були спричинені його перебуванням у зоні АТО, контузіями та пораненнями - гостра серцева недостатність, набряк мозку. До демобілізації йому залишалось менше місяця, та побачити своїх чотирьох діток йому так і не судилось. Після смерті глави сімейства опікунство над дітьми взяла на себе бабуся Людмила Вікторівна, бо ж рідна мати відмовилася від своїх кровиночок, коли найменшенькій Анічці виповнилося 3 місяці.
Цього року Аня пішла до третього класу. Дівчинка розповідає, що немає таких уроків, які б їй не подобалися. Анюті цікаво абсолютно все, незалежно математика це чи читання, письмо чи технології. І навіть соціальні уроки відвідує залюбки. А з підготовкою домашнього завдання маленькій школярці допомагає старша сестричка Настя, яка, поряд з бабусею, завоювала у дівчинки найбільший авторитет. Саме Настя навчила молодшу сестричку кататися на роликах і тепер це заняття для Ані є чи не найулюбленішим.
Іще одним великим захопленням нашої іменинниці є співи. Дівчинка дуже багато часу приділяла музиці ще у садочку і зараз продовжує розвиватися у цьому ж напрямку та говорить, що в майбутньому мріє стати саме співачкою. Тому Аня разом із сестричкою почала займатись у вокальній студії "Жайворонки" Тетяни Ціхоцької.
У вільний від домашніх завдань час Аня любить переглядати мультфільми.
Дівчинка ще досить маленька, щоб самостійно подорожувати, проте вона разом із братиком побувала в Австрії разом з дітками з таких же родин.
Дівчинка щиро вдячна волонтерам та небайдужим людям, що підтримують її сім’ю морально та матеріально, дякує за усі подарунки та тепло, що вона отримує. А ще пригадує розваги у "ПортСіті" разом з волонтерами, бо ж саме це найбільше любить маленька дзиґа. І сподівається ще не раз туди потрапити.
Бабуся Людмила Вікторівна, котра взяла на себе обов’язки по догляду за усіма чотирма дітьми загиблого Героя та ще й двох інших онуків, від себе зазначає, що у матеріальному плані їй часто буває дуже скрутно.
Зробити сюрприз дівчині може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.
Фінансово підтримати родину можна: 4731 2191 1391 2962 (Малоух Людмила Вікторівна, бабця – ПриватБанк)
Інформація для благодійників: Аня Кравчук – 9 років (30.10.2011) Ківерцівський р-н. Зріст: 135, розмір взуття: 34
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Невдовзі святкуватиме 9-й день народження Анна – донька захисника України Кравчука Андрія Олександровича, який влітку 2014 року був мобілізований в зону АТО. Пройшов бойове хрещення у боях з сепаратистами у Дебальцево, в Ольховатці Донецької області. У січні-лютому 2015 року під час бойових операцій отримав кілька поранень та контузію, проходив лікування у Луцькому гарнізонному військовому госпіталі, після чого наприкінці березня 2015 року був відправлений у свою частину – Закарпатську 128-му мукачівську гірсько-піхотну бригаду, яка на той момент дислокувалась у Херсонській області. На кінець квітня 2015 року Андрій перебував у Херсоні на полігоні, де як інструктор навчав молодих бійців, згодом був переведений у свою частину в м. Мукачево. 25 травня 2015 року Кравчук Андрій Олександрович раптово помер у своїй частині, а в довідці про смерть було вказано кілька причин смерті, які, ймовірно, були спричинені його перебуванням у зоні АТО, контузіями та пораненнями - гостра серцева недостатність, набряк мозку. До демобілізації йому залишалось менше місяця, та побачити своїх чотирьох діток йому так і не судилось. Після смерті глави сімейства опікунство над дітьми взяла на себе бабуся Людмила Вікторівна, бо ж рідна мати відмовилася від своїх кровиночок, коли найменшенькій Анічці виповнилося 3 місяці.
Цього року Аня пішла до третього класу. Дівчинка розповідає, що немає таких уроків, які б їй не подобалися. Анюті цікаво абсолютно все, незалежно математика це чи читання, письмо чи технології. І навіть соціальні уроки відвідує залюбки. А з підготовкою домашнього завдання маленькій школярці допомагає старша сестричка Настя, яка, поряд з бабусею, завоювала у дівчинки найбільший авторитет. Саме Настя навчила молодшу сестричку кататися на роликах і тепер це заняття для Ані є чи не найулюбленішим.
Іще одним великим захопленням нашої іменинниці є співи. Дівчинка дуже багато часу приділяла музиці ще у садочку і зараз продовжує розвиватися у цьому ж напрямку та говорить, що в майбутньому мріє стати саме співачкою. Тому Аня разом із сестричкою почала займатись у вокальній студії "Жайворонки" Тетяни Ціхоцької.
У вільний від домашніх завдань час Аня любить переглядати мультфільми.
Дівчинка ще досить маленька, щоб самостійно подорожувати, проте вона разом із братиком побувала в Австрії разом з дітками з таких же родин.
Дівчинка щиро вдячна волонтерам та небайдужим людям, що підтримують її сім’ю морально та матеріально, дякує за усі подарунки та тепло, що вона отримує. А ще пригадує розваги у "ПортСіті" разом з волонтерами, бо ж саме це найбільше любить маленька дзиґа. І сподівається ще не раз туди потрапити.
Бабуся Людмила Вікторівна, котра взяла на себе обов’язки по догляду за усіма чотирма дітьми загиблого Героя та ще й двох інших онуків, від себе зазначає, що у матеріальному плані їй часто буває дуже скрутно.
Зробити сюрприз дівчині може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.
Фінансово підтримати родину можна: 4731 2191 1391 2962 (Малоух Людмила Вікторівна, бабця – ПриватБанк)
Інформація для благодійників: Аня Кравчук – 9 років (30.10.2011) Ківерцівський р-н. Зріст: 135, розмір взуття: 34
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Дівчинці було лише декілька місяців, коли матір відмовилася від неї: закликають підтримати дитину загиблого Героя з Волині
Сьогодні, 15:37