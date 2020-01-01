Дівчинці було лише декілька місяців, коли матір відмовилася від неї: закликають підтримати дитину загиблого Героя з Волині

На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Невдовзі святкуватиме 9-й день народження– донька захисника України, який влітку 2014 року був мобілізований в зону АТО. Пройшов бойове хрещення у боях з сепаратистами у Дебальцево, в Ольховатці Донецької області. У січні-лютому 2015 року під час бойових операцій отримав кілька поранень та контузію, проходив лікування у Луцькому гарнізонному військовому госпіталі, після чого наприкінці березня 2015 року був відправлений у свою частину – Закарпатську 128-му мукачівську гірсько-піхотну бригаду, яка на той момент дислокувалась у Херсонській області. На кінець квітня 2015 року Андрій перебував у Херсоні на полігоні, де як інструктор навчав молодих бійців, згодом був переведений у свою частину в м. Мукачево. 25 травня 2015 року Кравчук Андрій Олександрович раптово помер у своїй частині, а в довідці про смерть було вказано кілька причин смерті, які, ймовірно, були спричинені його перебуванням у зоні АТО, контузіями та пораненнями - гостра серцева недостатність, набряк мозку. До демобілізації йому залишалось менше місяця, та побачити своїх чотирьох діток йому так і не судилось. Після смерті глави сімейства опікунство над дітьми взяла на себе бабуся Людмила Вікторівна, бо ж рідна мати відмовилася від своїх кровиночок, коли найменшенькій Анічці виповнилося 3 місяці.Цього року Аня пішла до третього класу. Дівчинка розповідає, що немає таких уроків, які б їй не подобалися. Анюті цікаво абсолютно все, незалежно математика це чи читання, письмо чи технології. І навіть соціальні уроки відвідує залюбки. А з підготовкою домашнього завдання маленькій школярці допомагає старша сестричка Настя, яка, поряд з бабусею, завоювала у дівчинки найбільший авторитет. Саме Настя навчила молодшу сестричку кататися на роликах і тепер це заняття для Ані є чи не найулюбленішим.Іще одним великим захопленням нашої іменинниці є співи. Дівчинка дуже багато часу приділяла музиці ще у садочку і зараз продовжує розвиватися у цьому ж напрямку та говорить, що в майбутньому мріє стати саме співачкою. Тому Аня разом із сестричкою почала займатись у вокальній студії "Жайворонки" Тетяни Ціхоцької.У вільний від домашніх завдань час Аня любить переглядати мультфільми.Дівчинка ще досить маленька, щоб самостійно подорожувати, проте вона разом із братиком побувала в Австрії разом з дітками з таких же родин.Дівчинка щиро вдячна волонтерам та небайдужим людям, що підтримують її сім’ю морально та матеріально, дякує за усі подарунки та тепло, що вона отримує. А ще пригадує розваги у "ПортСіті" разом з волонтерами, бо ж саме це найбільше любить маленька дзиґа. І сподівається ще не раз туди потрапити.Бабуся Людмила Вікторівна, котра взяла на себе обов’язки по догляду за усіма чотирма дітьми загиблого Героя та ще й двох інших онуків, від себе зазначає, що у матеріальному плані їй часто буває дуже скрутно.Зробити сюрприз дівчині може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.Аня Кравчук – 9 років (30.10.2011) Ківерцівський р-н. Зріст: 135, розмір взуття: 34