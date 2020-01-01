В Україні продовжили режим надзвичайної ситуації
Сьогодні, 16:08
Кабінет Міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації внаслідок пандемії коронавірусу в Україні до 31 грудня 2020 року.
Таке рішення ухвали на засіданні Уряду сьогодні, 28 жовтня, повідомляє МВС України.
"У зв’язку з продовженням терміну дії карантину виникла потреба у продовженні для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2020 року", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту розпорядження.
Як повідомляли раніше, в Україні подовжили адаптивний карантин до 31 грудня.
Нагадаємо, в Україні режим надзвичайної ситуації ввели 25 березня 2020 року.
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Таке рішення ухвали на засіданні Уряду сьогодні, 28 жовтня, повідомляє МВС України.
"У зв’язку з продовженням терміну дії карантину виникла потреба у продовженні для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2020 року", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту розпорядження.
Як повідомляли раніше, в Україні подовжили адаптивний карантин до 31 грудня.
Нагадаємо, в Україні режим надзвичайної ситуації ввели 25 березня 2020 року.
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