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В Україні продовжили режим надзвичайної ситуації

В Україні продовжили режим надзвичайної ситуації
Кабінет Міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації внаслідок пандемії коронавірусу в Україні до 31 грудня 2020 року.

Таке рішення ухвали на засіданні Уряду сьогодні, 28 жовтня, повідомляє МВС України.

"У зв’язку з продовженням терміну дії карантину виникла потреба у продовженні для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2020 року", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту розпорядження.

Як повідомляли раніше, в Україні подовжили адаптивний карантин до 31 грудня.

Нагадаємо, в Україні режим надзвичайної ситуації ввели 25 березня 2020 року.

В Україні продовжили режим надзвичайної ситуації

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Теги: карантин, УКраїна, Кабмін, режим надзвичайної ситуації
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