В Україні продовжили режим надзвичайної ситуації





Таке рішення ухвали на засіданні Уряду сьогодні, 28 жовтня, повідомляє МВС України.



"У зв’язку з продовженням терміну дії карантину виникла потреба у продовженні для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2020 року", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту розпорядження.



Як повідомляли раніше, в Україні



Нагадаємо, в Україні режим надзвичайної ситуації ввели 25 березня 2020 року.





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