Волинянка із сім'єю прибирає сміття в лісі та пропонує запустити челендж

Волинянка Оксана Дубій разом із сім'єю прибрали сміття, яке лишили відпочивальники у лісі біля селища Стара Вижівка за декілька сотень метрів від загального сміттєзвалища.Як повідомила жінка, таке прибирання вони роблять не вперше, - пише Державна екологічна інспекція у Волинській області.“Пригадую один випадок, як біля альтанки, неподалік від річки, перш ніж присісти відпочивати позбирали сміття, а наступного разу вже в іншому місці діти сказали: "Мама, давай приберемо!". Власним прикладом ми вчимо. Своє сміття збираємо і забираємо завжди де б не відпочивали”, - каже Оксана Дубій.Старовижівчанка вважає, що необхідно збільшувати штрафи за таке екопорушення, адже інакше люди не розуміють.“Прикро коли знаходиш гарний білий гриб, починаєш його забирати, а звідти целофановий кульок. Кожна людина може старатись користуватись мінімально пакетами та кульками з пластику”, - зазначила жінка.Вона закликає всіх охочих приєднуватись до челенджу і збирати упаковки і пластик, який лишають у лісі.