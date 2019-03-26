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Волинянка із сім'єю прибирає сміття в лісі та пропонує запустити челендж

Волинянка із сім'єю прибирає сміття в лісі та пропонує запустити челендж
Волинянка Оксана Дубій разом із сім'єю прибрали сміття, яке лишили відпочивальники у лісі біля селища Стара Вижівка за декілька сотень метрів від загального сміттєзвалища.

Як повідомила жінка, таке прибирання вони роблять не вперше, - пише Державна екологічна інспекція у Волинській області.

“Пригадую один випадок, як біля альтанки, неподалік від річки, перш ніж присісти відпочивати позбирали сміття, а наступного разу вже в іншому місці діти сказали: "Мама, давай приберемо!". Власним прикладом ми вчимо. Своє сміття збираємо і забираємо завжди де б не відпочивали”, - каже Оксана Дубій.

Старовижівчанка вважає, що необхідно збільшувати штрафи за таке екопорушення, адже інакше люди не розуміють.

“Прикро коли знаходиш гарний білий гриб, починаєш його забирати, а звідти целофановий кульок. Кожна людина може старатись користуватись мінімально пакетами та кульками з пластику”, - зазначила жінка.

Вона закликає всіх охочих приєднуватись до челенджу і збирати упаковки і пластик, який лишають у лісі.

Волинянка із сім'єю прибирає сміття в лісі та пропонує запустити челендж
Волинянка із сім'єю прибирає сміття в лісі та пропонує запустити челендж

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Теги: екологія, ліс, прибирання, сміття
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