Волинянка із сім'єю прибирає сміття в лісі та пропонує запустити челендж
Сьогодні, 17:19
Волинянка Оксана Дубій разом із сім'єю прибрали сміття, яке лишили відпочивальники у лісі біля селища Стара Вижівка за декілька сотень метрів від загального сміттєзвалища.
Як повідомила жінка, таке прибирання вони роблять не вперше, - пише Державна екологічна інспекція у Волинській області.
“Пригадую один випадок, як біля альтанки, неподалік від річки, перш ніж присісти відпочивати позбирали сміття, а наступного разу вже в іншому місці діти сказали: "Мама, давай приберемо!". Власним прикладом ми вчимо. Своє сміття збираємо і забираємо завжди де б не відпочивали”, - каже Оксана Дубій.
Старовижівчанка вважає, що необхідно збільшувати штрафи за таке екопорушення, адже інакше люди не розуміють.
“Прикро коли знаходиш гарний білий гриб, починаєш його забирати, а звідти целофановий кульок. Кожна людина може старатись користуватись мінімально пакетами та кульками з пластику”, - зазначила жінка.
Вона закликає всіх охочих приєднуватись до челенджу і збирати упаковки і пластик, який лишають у лісі.
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Як повідомила жінка, таке прибирання вони роблять не вперше, - пише Державна екологічна інспекція у Волинській області.
“Пригадую один випадок, як біля альтанки, неподалік від річки, перш ніж присісти відпочивати позбирали сміття, а наступного разу вже в іншому місці діти сказали: "Мама, давай приберемо!". Власним прикладом ми вчимо. Своє сміття збираємо і забираємо завжди де б не відпочивали”, - каже Оксана Дубій.
Старовижівчанка вважає, що необхідно збільшувати штрафи за таке екопорушення, адже інакше люди не розуміють.
“Прикро коли знаходиш гарний білий гриб, починаєш його забирати, а звідти целофановий кульок. Кожна людина може старатись користуватись мінімально пакетами та кульками з пластику”, - зазначила жінка.
Вона закликає всіх охочих приєднуватись до челенджу і збирати упаковки і пластик, який лишають у лісі.
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