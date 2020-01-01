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Перший заступник начальника СБУ на Волині став керівником управління на Хмельниччині

Перший заступник начальника СБУ на Волині став керівником управління на Хмельниччині
Президент України Володимир Зеленський призначив Тараса Цюцюру, який дотепер був першим заступником начальника СБУ у Волинській області, керівником управління СБУ у Хмельницькій області.

Про це йдеться в указі глави держави від 28 жовтня.

"Призначити Цюцюру Тараса Романовича начальником Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області", - йдеться в документі.

Зазначимо, до нового призначення Тарас Цюцюра працював в обласному управлінні СБУ Волині, він обіймав посаду заступника начальника відділу захисту економіки, згодом очолив відділ. На посаду першого заступника начальника управління СБУ у Волинській області призначений у грудні 2015 року.

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Теги: Зеленський, СБУ, Волинь
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