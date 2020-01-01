Перший заступник начальника СБУ на Волині став керівником управління на Хмельниччині

Володимир Зеленський призначив Тараса Цюцюру, який дотепер був першим заступником начальника СБУ у Волинській області, керівником управління СБУ у Хмельницькій області.



Про це йдеться в



"Призначити Цюцюру Тараса Романовича начальником Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області", - йдеться в документі.



Зазначимо, до нового призначення Тарас Цюцюра працював в обласному управлінні СБУ Волині, він обіймав посаду заступника начальника відділу захисту економіки, згодом очолив відділ. На посаду першого заступника начальника управління СБУ у Волинській області призначений у грудні 2015 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Українипризначив, який дотепер був першим заступником начальника СБУ у Волинській області, керівником управління СБУ у Хмельницькій області.Про це йдеться в указі глави держави від 28 жовтня."Призначити Цюцюру Тараса Романовича начальником Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області", - йдеться в документі.Зазначимо, до нового призначення Тарас Цюцюра працював в обласному управлінні СБУ Волині, він обіймав посаду заступника начальника відділу захисту економіки, згодом очолив відділ. На посаду першого заступника начальника управління СБУ у Волинській області призначений у грудні 2015 року.

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