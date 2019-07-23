Волинянці, яка проголосувала за свого чоловіка, «світить» до 7 років в'язниці
Сьогодні, 21:17
Волинянці, яка під час місцевих виборів проголосувала за свого чоловіка, загрожує, зокрема, до семи років позбавлення волі.
Про це повідомляють у ГУНП у Волинській області.
Під час місцевих виборів 2020, будучи членом виборчої комісії, 66-річна жителька селища Цумань підробила підпис, отримала бюлетень та проголосувала за свого чоловіка. Бюлетень жінка кинула у виборчу урну. Порушення зафіксували спостерігачі ДВК.
За цим фактом поліція відомості внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 158-1 та ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне отримання й використання виборчого бюлетеня, голосування більше одного разу та підроблення документів.
Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили волинянці про підозру у вчиненні інкримінованих злочинів. Після завершення досудового розслідування кримінальне провадження з обвинувальним актом скерують до суду, котрий визначить підозрюваній міру покарання.
Санкція ч. 3 ст. 158-1 ККУ передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.
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Про це повідомляють у ГУНП у Волинській області.
Під час місцевих виборів 2020, будучи членом виборчої комісії, 66-річна жителька селища Цумань підробила підпис, отримала бюлетень та проголосувала за свого чоловіка. Бюлетень жінка кинула у виборчу урну. Порушення зафіксували спостерігачі ДВК.
За цим фактом поліція відомості внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 158-1 та ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне отримання й використання виборчого бюлетеня, голосування більше одного разу та підроблення документів.
Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили волинянці про підозру у вчиненні інкримінованих злочинів. Після завершення досудового розслідування кримінальне провадження з обвинувальним актом скерують до суду, котрий визначить підозрюваній міру покарання.
Санкція ч. 3 ст. 158-1 ККУ передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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