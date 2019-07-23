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Волинянці, яка проголосувала за свого чоловіка, «світить» до 7 років в'язниці

Волинянці, яка проголосувала за свого чоловіка, «світить» до 7 років в'язниці
Волинянці, яка під час місцевих виборів проголосувала за свого чоловіка, загрожує, зокрема, до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляють у ГУНП у Волинській області.

Під час місцевих виборів 2020, будучи членом виборчої комісії, 66-річна жителька селища Цумань підробила підпис, отримала бюлетень та проголосувала за свого чоловіка. Бюлетень жінка кинула у виборчу урну. Порушення зафіксували спостерігачі ДВК.

За цим фактом поліція відомості внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 158-1 та ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне отримання й використання виборчого бюлетеня, голосування більше одного разу та підроблення документів.

Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили волинянці про підозру у вчиненні інкримінованих злочинів. Після завершення досудового розслідування кримінальне провадження з обвинувальним актом скерують до суду, котрий визначить підозрюваній міру покарання.

Санкція ч. 3 ст. 158-1 ККУ передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

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Теги: кримінал, вибори, порушення, Волинь
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