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Польські прикордонники відправлять «небажаних» українців на батьківщину

Польські прикордонники відправлять «небажаних» українців на батьківщину
З Польщі видворять українців, спійманих п’яними за кермом і на крадіжці.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на slaski.strazgraniczna.pl, у Сілезькому та Опольському воєводствах проходила перевірка законності підстав перебування іноземців на території Польщі.

Під час такої перевірки затримали 4-ох громадян України. Усі вони були персонами нон-грата в Польщі через скоєні раніше правопорушення.

Двох з них засудили за керування авто у стані алкогольного сп’яніння. Дані чоловіків одразу потрапили до списку небажаних осіб у Польщі. Ще один українець отримав вирок за крадіжку й у результаті цього був внесений до реєстру як небажана особа в країнах Шенгенської зони.

Проти затриманих громадян України розпочали адміністративне провадження, щоб повернути їх на батьківщину.

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Теги: Польща, українці, прикордонники, порушники
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