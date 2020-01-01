Польські прикордонники відправлять «небажаних» українців на батьківщину
Сьогодні, 17:42
З Польщі видворять українців, спійманих п’яними за кермом і на крадіжці.
Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на slaski.strazgraniczna.pl, у Сілезькому та Опольському воєводствах проходила перевірка законності підстав перебування іноземців на території Польщі.
Під час такої перевірки затримали 4-ох громадян України. Усі вони були персонами нон-грата в Польщі через скоєні раніше правопорушення.
Двох з них засудили за керування авто у стані алкогольного сп’яніння. Дані чоловіків одразу потрапили до списку небажаних осіб у Польщі. Ще один українець отримав вирок за крадіжку й у результаті цього був внесений до реєстру як небажана особа в країнах Шенгенської зони.
Проти затриманих громадян України розпочали адміністративне провадження, щоб повернути їх на батьківщину.
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Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на slaski.strazgraniczna.pl, у Сілезькому та Опольському воєводствах проходила перевірка законності підстав перебування іноземців на території Польщі.
Під час такої перевірки затримали 4-ох громадян України. Усі вони були персонами нон-грата в Польщі через скоєні раніше правопорушення.
Двох з них засудили за керування авто у стані алкогольного сп’яніння. Дані чоловіків одразу потрапили до списку небажаних осіб у Польщі. Ще один українець отримав вирок за крадіжку й у результаті цього був внесений до реєстру як небажана особа в країнах Шенгенської зони.
Проти затриманих громадян України розпочали адміністративне провадження, щоб повернути їх на батьківщину.
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