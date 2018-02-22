Волинські веслувальники завоювали на всеукраїнських змаганнях 4 «золота». ФОТО





На XXXVI Всеукраїнських змаганнях з веслування на байдарках і каное, які відбулися 17-18 жовтня в Ковелі з нагоди Дня машинобудівника, вони завоювали чотири золоті медалі, - пише



Перегони були не з легких, адже цьогоріч на спортивний захід до Ковеля з’їхалося 277 учасників (26 команд) з Одеської, Миколаївської, Полтавської, Хмельницької, Львівської, Вінницької, Рівненської, Івано-Франківської, Волинської областей та міста Києва. Не сприяла стартам і погода: було холодно і йшов дощ. Але шацьким веслувальникам не звикати до труднощів, вони мужньо долали перешкоди та впевнено йшли до перемоги. Їхні зусилля на воді не були марними: троє найсильніших спортсменів залишили позаду своїх суперників і здобули заслужене «золото». Серед володарів перших місць – каноїсти Олег Дударчук (200 м), Владислав Занюк (200 м) та Ярослав Карпук (200 і 1000 м).



Юних спортсменів до змагань готували тренери Василь Жипа, Леонід Цюп’ях, Микола Романович, Ігор Романович.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Юні спортсмени відділення веслування Шацької дитячо-юнацької спортивної школи вкотре підтвердили високий рівень своєї підготовки.На XXXVI Всеукраїнських змаганнях з веслування на байдарках і каное, які відбулися 17-18 жовтня в Ковелі з нагоди Дня машинобудівника, вони завоювали чотири золоті медалі, - пише Район.ua. Перегони були не з легких, адже цьогоріч на спортивний захід до Ковеля з’їхалося 277 учасників (26 команд) з Одеської, Миколаївської, Полтавської, Хмельницької, Львівської, Вінницької, Рівненської, Івано-Франківської, Волинської областей та міста Києва. Не сприяла стартам і погода: було холодно і йшов дощ. Але шацьким веслувальникам не звикати до труднощів, вони мужньо долали перешкоди та впевнено йшли до перемоги. Їхні зусилля на воді не були марними: троє найсильніших спортсменів залишили позаду своїх суперників і здобули заслужене «золото». Серед володарів перших місць – каноїсти(200 м),(200 м) та(200 і 1000 м).Юних спортсменів до змагань готували тренери

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