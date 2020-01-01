Назвали офіційні причини авіакатастрофи під Чугуєвом
Сьогодні, 17:20
Урядова комісія з розслідування причин катастрофи літака Ан-26 на Харківщині озвучила офіційні причини аварії.
Про це на засіданні Кабінету Міністрів повідомив голова урядової комісії з розслідування причин катастрофи Олег Уруський, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
Серед них – недостатня підготовка екіпажу та системні порушення у виконанні польотів.
Серед зазначених причин: відсутність контролю за виконанням польоту, системні порушення правил виконання польотів, недостатня підготовка екіпажу щодо дій в особливих ситуаціях.
На виникнення катастрофи літака Ан-26 вплинуло декілька небезпечних факторів:
- відмова системи ПРТ-24 з системи управління лівого двигуна літака;
- після встановлення горизонтального польоту екіпаж не вирівняв тягу лівого та правого двигунів;
положення 38 градусів;
- несвоєчасне переведення літака на зниження та неправильно побудована траєкторія;
- штучне створення несиметричності тяги силової установки;
неусунення ковзання призвело до перетворення аварійної ситуації на літаку в критичну;
- втрата швидкості на передпосадковій прямій призвела до зіткнення літака із землею.
"Матеріали, напрацьовані урядовою комісією, передадуть до правоохоронних органів, які продовжують слідчі дії, щоб встановити винних у цій страшній трагедії", – заявив Уруський.
Нагадаємо, трагедія сталася 25 вересня. Це був тренувальний політ - на судні перебували екіпаж і курсанти університету повітряних сил. Вижити вдалося одному хлопцю - В'ячеславу Золочевському. Ще один помер у лікарні.
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Про це на засіданні Кабінету Міністрів повідомив голова урядової комісії з розслідування причин катастрофи Олег Уруський, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
Серед них – недостатня підготовка екіпажу та системні порушення у виконанні польотів.
Серед зазначених причин: відсутність контролю за виконанням польоту, системні порушення правил виконання польотів, недостатня підготовка екіпажу щодо дій в особливих ситуаціях.
На виникнення катастрофи літака Ан-26 вплинуло декілька небезпечних факторів:
- відмова системи ПРТ-24 з системи управління лівого двигуна літака;
- після встановлення горизонтального польоту екіпаж не вирівняв тягу лівого та правого двигунів;
положення 38 градусів;
- несвоєчасне переведення літака на зниження та неправильно побудована траєкторія;
- штучне створення несиметричності тяги силової установки;
неусунення ковзання призвело до перетворення аварійної ситуації на літаку в критичну;
- втрата швидкості на передпосадковій прямій призвела до зіткнення літака із землею.
"Матеріали, напрацьовані урядовою комісією, передадуть до правоохоронних органів, які продовжують слідчі дії, щоб встановити винних у цій страшній трагедії", – заявив Уруський.
Нагадаємо, трагедія сталася 25 вересня. Це був тренувальний політ - на судні перебували екіпаж і курсанти університету повітряних сил. Вижити вдалося одному хлопцю - В'ячеславу Золочевському. Ще один помер у лікарні.
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