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Назвали офіційні причини авіакатастрофи під Чугуєвом

Назвали офіційні причини авіакатастрофи під Чугуєвом
Урядова комісія з розслідування причин катастрофи літака Ан-26 на Харківщині озвучила офіційні причини аварії.

Про це на засіданні Кабінету Міністрів повідомив голова урядової комісії з розслідування причин катастрофи Олег Уруський, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Серед них – недостатня підготовка екіпажу та системні порушення у виконанні польотів.

Серед зазначених причин: відсутність контролю за виконанням польоту, системні порушення правил виконання польотів, недостатня підготовка екіпажу щодо дій в особливих ситуаціях.

На виникнення катастрофи літака Ан-26 вплинуло декілька небезпечних факторів:
- відмова системи ПРТ-24 з системи управління лівого двигуна літака;
- після встановлення горизонтального польоту екіпаж не вирівняв тягу лівого та правого двигунів;
положення 38 градусів;
- несвоєчасне переведення літака на зниження та неправильно побудована траєкторія;
- штучне створення несиметричності тяги силової установки;
неусунення ковзання призвело до перетворення аварійної ситуації на літаку в критичну;
- втрата швидкості на передпосадковій прямій призвела до зіткнення літака із землею.

"Матеріали, напрацьовані урядовою комісією, передадуть до правоохоронних органів, які продовжують слідчі дії, щоб встановити винних у цій страшній трагедії", – заявив Уруський.

Нагадаємо, трагедія сталася 25 вересня. Це був тренувальний політ - на судні перебували екіпаж і курсанти університету повітряних сил. Вижити вдалося одному хлопцю - В'ячеславу Золочевському. Ще один помер у лікарні.

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Теги: авіакатастрофа, Чугуїв, причини падіння літака
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