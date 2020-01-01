Назвали офіційні причини авіакатастрофи під Чугуєвом





Про це на засіданні Кабінету Міністрів повідомив голова урядової комісії з розслідування причин катастрофи Олег Уруський,



Серед них – недостатня підготовка екіпажу та системні порушення у виконанні польотів.



Серед зазначених причин: відсутність контролю за виконанням польоту, системні порушення правил виконання польотів, недостатня підготовка екіпажу щодо дій в особливих ситуаціях.



На виникнення катастрофи літака Ан-26 вплинуло декілька небезпечних факторів:

- відмова системи ПРТ-24 з системи управління лівого двигуна літака;

- після встановлення горизонтального польоту екіпаж не вирівняв тягу лівого та правого двигунів;

положення 38 градусів;

- несвоєчасне переведення літака на зниження та неправильно побудована траєкторія;

- штучне створення несиметричності тяги силової установки;

неусунення ковзання призвело до перетворення аварійної ситуації на літаку в критичну;

- втрата швидкості на передпосадковій прямій призвела до зіткнення літака із землею.



"Матеріали, напрацьовані урядовою комісією, передадуть до правоохоронних органів, які продовжують слідчі дії, щоб встановити винних у цій страшній трагедії", – заявив Уруський.



Нагадаємо, В'ячеславу Золочевському. Ще один помер у лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Урядова комісія з розслідування причин катастрофи літака Ан-26 на Харківщині озвучила офіційні причини аварії.Про це на засіданні Кабінету Міністрів повідомив голова урядової комісії з розслідування причин катастрофи повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.Серед них – недостатня підготовка екіпажу та системні порушення у виконанні польотів.Серед зазначених причин: відсутність контролю за виконанням польоту, системні порушення правил виконання польотів, недостатня підготовка екіпажу щодо дій в особливих ситуаціях.На виникнення катастрофи літака Ан-26 вплинуло декілька небезпечних факторів:- відмова системи ПРТ-24 з системи управління лівого двигуна літака;- після встановлення горизонтального польоту екіпаж не вирівняв тягу лівого та правого двигунів;положення 38 градусів;- несвоєчасне переведення літака на зниження та неправильно побудована траєкторія;- штучне створення несиметричності тяги силової установки;неусунення ковзання призвело до перетворення аварійної ситуації на літаку в критичну;- втрата швидкості на передпосадковій прямій призвела до зіткнення літака із землею."Матеріали, напрацьовані урядовою комісією, передадуть до правоохоронних органів, які продовжують слідчі дії, щоб встановити винних у цій страшній трагедії", – заявив Уруський.Нагадаємо, трагедія сталася 25 вересня. Це був тренувальний політ - на судні перебували екіпаж і курсанти університету повітряних сил. Вижити вдалося одному хлопцю -. Ще один помер у лікарні.

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