Показали «космічні» світлини озера Світязь





Про це він написав на своїй сторінці в інстаграмі.



"Треба більше світла", - написав фотограф у дописі до фото.



Світлини зроблені на урочищі "Гряда".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький фотограф Андрій Медина опублікував світлини з висоти, зроблені на волинському озері Світязь.Про це він написав на своїй сторінці в інстаграмі."Треба більше світла", - написав фотограф у дописі до фото.Світлини зроблені на урочищі "Гряда".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію