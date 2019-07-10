Показали «космічні» світлини озера Світязь
Сьогодні, 05:27
Луцький фотограф Андрій Медина опублікував світлини з висоти, зроблені на волинському озері Світязь.
Про це він написав на своїй сторінці в інстаграмі.
"Треба більше світла", - написав фотограф у дописі до фото.
Світлини зроблені на урочищі "Гряда".
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Про це він написав на своїй сторінці в інстаграмі.
"Треба більше світла", - написав фотограф у дописі до фото.
Світлини зроблені на урочищі "Гряда".
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