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Показали «космічні» світлини озера Світязь

Показали «космічні» світлини озера Світязь
Луцький фотограф Андрій Медина опублікував світлини з висоти, зроблені на волинському озері Світязь.

Про це він написав на своїй сторінці в інстаграмі.

"Треба більше світла", - написав фотограф у дописі до фото.

Світлини зроблені на урочищі "Гряда".

Показали «космічні» світлини озера Світязь
Показали «космічні» світлини озера Світязь
Показали «космічні» світлини озера Світязь

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Теги: Волинь, Світязь, Гряда
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