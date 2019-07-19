У Луцький слідчий ізолятор передали майже 300 книг
Сьогодні, 18:16
Приблизно 300 книг передали особам, які утримуються у луцькому СІЗО.
Передача книг відбулася під час зустрічі регіонального представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області Любові Сітовської, представників ДУ «Луцький слідчий ізолятор» та директора обласної державної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки Людмили Стасюк, інформує Офіс Омбудсмана України.
Це близько 300 книг з обмінного фонду бібліотеки: твори художньої, історичної, документальної, психологічної літератури.
Ініціювала передачу книг регіональний представник Уповноваженого у Волинській області, оскільки під час чергового моніторингового візиту до Луцького слідчого ізолятора у квітні 2020 року до неї надходили усні звернення від ув’язнених щодо отримання доступу до суспільно важливої інформації та поповнення фонду бібліотеки ізолятора.
«Правила внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України передбачає низку прав для ув'язнених і засуджених, що мають бути реалізовані за допомогою посередництва керівництва слідчого ізолятора. Серед таких прав — право користуватися телевізорами (не більше одного в камері), газетами та книгами з бібліотеки слідчого ізолятора. Це ті права, що допомагають ув’язненому та засудженому не втрачати зв'язок з суспільством», - зазначила Любов Сітовська.
Учасники зустрічі також обговорили проведення спільних проектів, семінарів, круглих столів, зустрічей та інших комунікаційних заходів, спрямованих на утвердження верховенства права та посилення гарантій прав і свобод людини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Передача книг відбулася під час зустрічі регіонального представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області Любові Сітовської, представників ДУ «Луцький слідчий ізолятор» та директора обласної державної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки Людмили Стасюк, інформує Офіс Омбудсмана України.
Це близько 300 книг з обмінного фонду бібліотеки: твори художньої, історичної, документальної, психологічної літератури.
Ініціювала передачу книг регіональний представник Уповноваженого у Волинській області, оскільки під час чергового моніторингового візиту до Луцького слідчого ізолятора у квітні 2020 року до неї надходили усні звернення від ув’язнених щодо отримання доступу до суспільно важливої інформації та поповнення фонду бібліотеки ізолятора.
«Правила внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України передбачає низку прав для ув'язнених і засуджених, що мають бути реалізовані за допомогою посередництва керівництва слідчого ізолятора. Серед таких прав — право користуватися телевізорами (не більше одного в камері), газетами та книгами з бібліотеки слідчого ізолятора. Це ті права, що допомагають ув’язненому та засудженому не втрачати зв'язок з суспільством», - зазначила Любов Сітовська.
Учасники зустрічі також обговорили проведення спільних проектів, семінарів, круглих столів, зустрічей та інших комунікаційних заходів, спрямованих на утвердження верховенства права та посилення гарантій прав і свобод людини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Німеччині в страшній ДТП загинув молодий волинянин, – ЗМІ
Сьогодні, 18:55
У селі на Волині відзначили 100-літній ювілею храму. ФОТО
Сьогодні, 18:35
У Луцький слідчий ізолятор передали майже 300 книг
Сьогодні, 18:16
Громаді на Волині повернули землю вартістю понад 150 мільйонів
Сьогодні, 17:36