У Луцький слідчий ізолятор передали майже 300 книг

Приблизно 300 книг передали особам, які утримуються у луцькому СІЗО.Передача книг відбулася під час зустрічі регіонального представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області, представників ДУ «Луцький слідчий ізолятор» та директора обласної державної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки, інформує Офіс Омбудсмана України.Це близько 300 книг з обмінного фонду бібліотеки: твори художньої, історичної, документальної, психологічної літератури.Ініціювала передачу книг регіональний представник Уповноваженого у Волинській області, оскільки під час чергового моніторингового візиту до Луцького слідчого ізолятора у квітні 2020 року до неї надходили усні звернення від ув’язнених щодо отримання доступу до суспільно важливої інформації та поповнення фонду бібліотеки ізолятора.«Правила внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України передбачає низку прав для ув'язнених і засуджених, що мають бути реалізовані за допомогою посередництва керівництва слідчого ізолятора. Серед таких прав — право користуватися телевізорами (не більше одного в камері), газетами та книгами з бібліотеки слідчого ізолятора. Це ті права, що допомагають ув’язненому та засудженому не втрачати зв'язок з суспільством», - зазначила Любов Сітовська.Учасники зустрічі також обговорили проведення спільних проектів, семінарів, круглих столів, зустрічей та інших комунікаційних заходів, спрямованих на утвердження верховенства права та посилення гарантій прав і свобод людини.