Волиняни передали на Луганщину гуманітарну допомогу для постраждалих від пожеж. ФОТО
28 жовтень, 23:34
Постраждалі від пожеж на Луганщині отримали гуманітрану допомогу з Волині.
Червоний Хрест передав районним лікарням Луганщини гуманітарну допомогу. Про це повідомляє прес-служба Луганської ОДА, передає Depo.Донбас.
"Керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай взяв участь у передачі гуманітарного вантажу від небайдужих волинян постраждалим від лісових пожеж . Супроводжував вантаж на Луганщину перший заступник голови Волинської ОДА Сергій Мовенко. Гуманітарний вантаж складається не тільки з речей першої необхідності та одягу, а й таких необхідних зараз будматеріалів. Одразу ж їх було доправлено туди, де це вкрай необхідно – до Сиротиного", — йдеться у повідомленні.
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Червоний Хрест передав районним лікарням Луганщини гуманітарну допомогу. Про це повідомляє прес-служба Луганської ОДА, передає Depo.Донбас.
"Керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай взяв участь у передачі гуманітарного вантажу від небайдужих волинян постраждалим від лісових пожеж . Супроводжував вантаж на Луганщину перший заступник голови Волинської ОДА Сергій Мовенко. Гуманітарний вантаж складається не тільки з речей першої необхідності та одягу, а й таких необхідних зараз будматеріалів. Одразу ж їх було доправлено туди, де це вкрай необхідно – до Сиротиного", — йдеться у повідомленні.
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