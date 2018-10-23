Волиняни передали на Луганщину гуманітарну допомогу для постраждалих від пожеж. ФОТО





Червоний Хрест передав районним лікарням Луганщини гуманітарну допомогу. Про це повідомляє прес-служба Луганської ОДА, передає



"Керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай взяв участь у передачі гуманітарного вантажу від небайдужих волинян постраждалим від лісових пожеж . Супроводжував вантаж на Луганщину перший заступник голови Волинської ОДА Сергій Мовенко. Гуманітарний вантаж складається не тільки з речей першої необхідності та одягу, а й таких необхідних зараз будматеріалів. Одразу ж їх було доправлено туди, де це вкрай необхідно – до Сиротиного", — йдеться у повідомленні.





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