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Волиняни передали на Луганщину гуманітарну допомогу для постраждалих від пожеж. ФОТО

Волиняни передали на Луганщину гуманітарну допомогу для постраждалих від пожеж. ФОТО
Постраждалі від пожеж на Луганщині отримали гуманітрану допомогу з Волині.

Червоний Хрест передав районним лікарням Луганщини гуманітарну допомогу. Про це повідомляє прес-служба Луганської ОДА, передає Depo.Донбас.

"Керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай взяв участь у передачі гуманітарного вантажу від небайдужих волинян постраждалим від лісових пожеж . Супроводжував вантаж на Луганщину перший заступник голови Волинської ОДА Сергій Мовенко. Гуманітарний вантаж складається не тільки з речей першої необхідності та одягу, а й таких необхідних зараз будматеріалів. Одразу ж їх було доправлено туди, де це вкрай необхідно – до Сиротиного", — йдеться у повідомленні.

Волиняни передали на Луганщину гуманітарну допомогу для постраждалих від пожеж. ФОТО
Волиняни передали на Луганщину гуманітарну допомогу для постраждалих від пожеж. ФОТО
Волиняни передали на Луганщину гуманітарну допомогу для постраждалих від пожеж. ФОТО

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Теги: Волинь, Луганщина
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