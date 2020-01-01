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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 29 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 29 жовтня
У Волинській області синоптики прогнозують завтра, 29 жовтня, мінливу хмарність.

У Луцьку, Світязі, Володимир-Волинському, Маневичах, Ковелі, Любешеві – без опадів за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до +6…+8 градусів, удень – +13…+15. Вітер південний, південно-західний і західний, 1-5 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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