Кабмін звільнив від податків автівки для пільговиків





Транспортні засоби певним категоріям населення звільнили від ПДВ до кінця поточного року. Про це повідомляє



Відповідну постанову "Про затвердження переліку окремих визначених законодавством України пільгових категорій населення, операції з безоплатної передачі яким у володіння і користування транспортних засобів товарної позиції 8702 та 8703 УКТ ЗЕД звільняються від оподаткування податком на додану вартість" було прийнято в ході сьогоднішнього засідання Кабінету Міністрів.



"Постанова сприятиме забезпеченню автомобілями визначених законодавством пільгових категорій населення, а також стимулюватиме суб'єктів господарювання, що мають статус платників ПДВ, до безоплатної передачі у володіння і користування автомобілів вищезазначеним пільговим категоріям населення", - сказано в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабмін прийняв постанову, згідно з якою операції з безоплатної передачі у володіння і користування транспортних засобів певним категоріям населення, які мають право на отримання автомобіля безкоштовно або на пільгових умовах, звільняються від обкладення податком на додану вартість (ПДВ).Транспортні засоби певним категоріям населення звільнили від ПДВ до кінця поточного року. Про це повідомляє Кореспондент , посилаючись на пресслужбу Міністерства соціальної політики.Відповідну постанову "Про затвердження переліку окремих визначених законодавством України пільгових категорій населення, операції з безоплатної передачі яким у володіння і користування транспортних засобів товарної позиції 8702 та 8703 УКТ ЗЕД звільняються від оподаткування податком на додану вартість" було прийнято в ході сьогоднішнього засідання Кабінету Міністрів."Постанова сприятиме забезпеченню автомобілями визначених законодавством пільгових категорій населення, а також стимулюватиме суб'єктів господарювання, що мають статус платників ПДВ, до безоплатної передачі у володіння і користування автомобілів вищезазначеним пільговим категоріям населення", - сказано в повідомленні.

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