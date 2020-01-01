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Волинян запрошують до паломницьких поїздок Україною

Волинян запрошують до паломницьких поїздок Україною
Єпархіальний паломницький центр «Україна» Волинської єпархії повідомив про заплановані поїздки до різних святинь ближчим часом.

Про це йдеться на сайті Волинської єпархії Православної церкви України.

Відтак, 1 листопада – до святинь Львівщини: цілюще джерело присілка Заглина (с. Монастирок) – Жовква – Львів. Виїзд о 6.30. Повернення – о 23.00. Пожертва 420 грн.

15 листопада – до Зарваниці. Виїзд о 7.30. Повернення – о 22.00. Пожертва 350 грн.

22 листопада – до святинь Києва: Михайлівський Золотоверхий, Феодосіївський монастирі, Володимирський собор, Видубицький монастир, Печерська лавра, Введенський монастир, Китаєва пустинь). Виїзд 21 листопада о 23.30. Повернення 22 листопада о 23.30. Пожертва 650 грн.

28 листопада – на нічну Літургію в жіночий монастир Покрови Пресвятої Богородиці в с. Тростянець Ківерецького деканату. Виїзд 27 листопада о 23.00. Повернення 28 листопада – о 04.00. Пожертва 100 грн.

29 листопада – до почаївських святинь: лавра – монастир Святого Духа (колишній лаврський скит) – монаше кладовище – джерело Праведної Анни – жіночий монастир Богоявлення Господнього у Кременці. Виїзд о 6.30. Повернення – о 20.00. Пожертва 250 грн.

Зголошуватися не пізніше ніж за день до початку прощі (якщо не зазначено інше). Виїзд на всі прощі – від Свято-Троїцького собору в Луцьку. Докладніша інформація та реєстрація – у паломницькому центрі єпархії «Україна» (керівник Лариса Савчук) за тел. (050) 812-09-79.

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Теги: релігія, Волинь, паломництво, ПЦУ
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