Волинян запрошують до паломницьких поїздок Україною
Сьогодні, 03:17
Єпархіальний паломницький центр «Україна» Волинської єпархії повідомив про заплановані поїздки до різних святинь ближчим часом.
Про це йдеться на сайті Волинської єпархії Православної церкви України.
Відтак, 1 листопада – до святинь Львівщини: цілюще джерело присілка Заглина (с. Монастирок) – Жовква – Львів. Виїзд о 6.30. Повернення – о 23.00. Пожертва 420 грн.
15 листопада – до Зарваниці. Виїзд о 7.30. Повернення – о 22.00. Пожертва 350 грн.
22 листопада – до святинь Києва: Михайлівський Золотоверхий, Феодосіївський монастирі, Володимирський собор, Видубицький монастир, Печерська лавра, Введенський монастир, Китаєва пустинь). Виїзд 21 листопада о 23.30. Повернення 22 листопада о 23.30. Пожертва 650 грн.
28 листопада – на нічну Літургію в жіночий монастир Покрови Пресвятої Богородиці в с. Тростянець Ківерецького деканату. Виїзд 27 листопада о 23.00. Повернення 28 листопада – о 04.00. Пожертва 100 грн.
29 листопада – до почаївських святинь: лавра – монастир Святого Духа (колишній лаврський скит) – монаше кладовище – джерело Праведної Анни – жіночий монастир Богоявлення Господнього у Кременці. Виїзд о 6.30. Повернення – о 20.00. Пожертва 250 грн.
Зголошуватися не пізніше ніж за день до початку прощі (якщо не зазначено інше). Виїзд на всі прощі – від Свято-Троїцького собору в Луцьку. Докладніша інформація та реєстрація – у паломницькому центрі єпархії «Україна» (керівник Лариса Савчук) за тел. (050) 812-09-79.
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Про це йдеться на сайті Волинської єпархії Православної церкви України.
Відтак, 1 листопада – до святинь Львівщини: цілюще джерело присілка Заглина (с. Монастирок) – Жовква – Львів. Виїзд о 6.30. Повернення – о 23.00. Пожертва 420 грн.
15 листопада – до Зарваниці. Виїзд о 7.30. Повернення – о 22.00. Пожертва 350 грн.
22 листопада – до святинь Києва: Михайлівський Золотоверхий, Феодосіївський монастирі, Володимирський собор, Видубицький монастир, Печерська лавра, Введенський монастир, Китаєва пустинь). Виїзд 21 листопада о 23.30. Повернення 22 листопада о 23.30. Пожертва 650 грн.
28 листопада – на нічну Літургію в жіночий монастир Покрови Пресвятої Богородиці в с. Тростянець Ківерецького деканату. Виїзд 27 листопада о 23.00. Повернення 28 листопада – о 04.00. Пожертва 100 грн.
29 листопада – до почаївських святинь: лавра – монастир Святого Духа (колишній лаврський скит) – монаше кладовище – джерело Праведної Анни – жіночий монастир Богоявлення Господнього у Кременці. Виїзд о 6.30. Повернення – о 20.00. Пожертва 250 грн.
Зголошуватися не пізніше ніж за день до початку прощі (якщо не зазначено інше). Виїзд на всі прощі – від Свято-Троїцького собору в Луцьку. Докладніша інформація та реєстрація – у паломницькому центрі єпархії «Україна» (керівник Лариса Савчук) за тел. (050) 812-09-79.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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