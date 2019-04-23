вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

ТОП-3 поради, як побороти хвилювання перед співбесідою

ТОП-3 поради, як побороти хвилювання перед співбесідою
Причинами для хвилювання перед співбесідою можуть бути страх невизначеності, брак досвіду та неправильні установки.

Щоб уникнути хвилювань, варто повірити в себе стверджує психологиня Ольга Іванюк-Долженко "Газета ua".

Фахівчиня радить походити по співбесідах та відшліфувати свою поведінку на інтерв'ю, програвати його перед дзеркалом чи друзями. Варто працювати над своєю впевненістю, вчитись казати "ні", не порівнювати себе з іншими, піддавати сумніву внутрішнього критика, скласти карту сильних сторін.

Перед співбесідою пошукачам радять:

1. Підготувати презентацію про себе на 3-5 хвилин

Варто її прописати, а потім записати аудіо чи відео.

"Як вона звучить, відгукується вам? Чи зрозуміла ваша риторика та структура розповіді? Ви також можете попрацювати зі своєю манерою спілкування і жестами, якщо запишете себе ще й на відео та проаналізуєте, як поводите себе в процесі", - каже психологиня.

2. Продумати відповіді на можливі питання

Наприклад, про сильні та слабкі сторони, пріоритети. Або чому потрібно взяти в компанію саме вас.

"Пропишіть собі відповіді, щоб такі питання не заскочили вас зненацька і не порушили вашу рівновагу. Якщо це все ж трапилось, видихніть і дайте собі кілька секунд на обдумування - поспіх лише підсилить тривогу та неможливість зосередитись", - радить експертка.

3. Підготуйтеся до розмови про зарплату

"Вміння оцінити та монетизувати свою компетентність і досвід — дуже важливе. Ви повинні чітко знати свою цінність як професіонала і вміти її обґрунтувати. Аргументацію, знову ж таки, можна практикувати з дзеркалом, котом чи другом. Проговорення вголос має тут велике значення", - каже Ольга Іванюк-Долженко.

Під час співбесіди рекрутер не лише оцінює професіоналізм кандидата, але й намагається пізнати його або її як людину. Відповіді на нестандартні питання можуть допомогти працедавцю краще зрозуміти, чи підходять кандидати на певні посади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поради, психолог, співбесіда
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ще три лікарні на Волині готуватимуть до перепрофілювання під «ковідні» госпіталі
Чому Погуляйка не було під час візиту Зеленського на Волинь
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ТОП-3 поради, як побороти хвилювання перед співбесідою
Сьогодні, 04:18
Волинян запрошують до паломницьких поїздок Україною
Сьогодні, 03:17
Гравець «Волині» потрапив до символічної збірної туру
Сьогодні, 02:16
Волинянин може «сісти» на 6 років за крадіжку сміттєвого баку
Сьогодні, 01:13
Для волинського онкодиспансеру куплять кросовер за понад пів мільйона
Сьогодні, 00:15
Схожі новини
Поради психолога, як з користю провести час на карантині з дитиною Поради психолога, як з користю провести час на карантині з дитиною
02 квітень, 19:48
Як пережити скруту: поради луцького психолога Як пережити скруту: поради луцького психолога
23 квітень, 2019, 12:43
У Луцьку мам, які виховують дітей з інвалідністю, запросили на арт-терапію У Луцьку мам, які виховують дітей з інвалідністю, запросили на арт-терапію
26 жовтень, 22:24
Як не підчепити COVID-19 на виборчій дільниці: поради від лікарки Як не підчепити COVID-19 на виборчій дільниці: поради від лікарки
24 жовтень, 14:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ТОП-3 поради, як побороти хвилювання перед співбесідою
Сьогодні, 04:18
 0
Волинян запрошують до паломницьких поїздок Україною
Сьогодні, 03:17
 0
Гравець «Волині» потрапив до символічної збірної туру
Сьогодні, 02:16
 0
Волинянин може «сісти» на 6 років за крадіжку сміттєвого баку
Сьогодні, 01:13
 0
Для волинського онкодиспансеру куплять кросовер за понад пів мільйона
Сьогодні, 00:15
 0
Медіа
відео
1/8