ТОП-3 поради, як побороти хвилювання перед співбесідою





Щоб уникнути хвилювань, варто повірити в себе стверджує психологиня Ольга Іванюк-Долженко



Фахівчиня радить походити по співбесідах та відшліфувати свою поведінку на інтерв'ю, програвати його перед дзеркалом чи друзями. Варто працювати над своєю впевненістю, вчитись казати "ні", не порівнювати себе з іншими, піддавати сумніву внутрішнього критика, скласти карту сильних сторін.



Перед співбесідою пошукачам радять:



1. Підготувати презентацію про себе на 3-5 хвилин



Варто її прописати, а потім записати аудіо чи відео.



"Як вона звучить, відгукується вам? Чи зрозуміла ваша риторика та структура розповіді? Ви також можете попрацювати зі своєю манерою спілкування і жестами, якщо запишете себе ще й на відео та проаналізуєте, як поводите себе в процесі", - каже психологиня.



2. Продумати відповіді на можливі питання



Наприклад, про сильні та слабкі сторони, пріоритети. Або чому потрібно взяти в компанію саме вас.



"Пропишіть собі відповіді, щоб такі питання не заскочили вас зненацька і не порушили вашу рівновагу. Якщо це все ж трапилось, видихніть і дайте собі кілька секунд на обдумування - поспіх лише підсилить тривогу та неможливість зосередитись", - радить експертка.



3. Підготуйтеся до розмови про зарплату



"Вміння оцінити та монетизувати свою компетентність і досвід — дуже важливе. Ви повинні чітко знати свою цінність як професіонала і вміти її обґрунтувати. Аргументацію, знову ж таки, можна практикувати з дзеркалом, котом чи другом. Проговорення вголос має тут велике значення", - каже Ольга Іванюк-Долженко.



Під час співбесіди рекрутер не лише оцінює професіоналізм кандидата, але й намагається пізнати його або її як людину. Відповіді на нестандартні питання можуть допомогти працедавцю краще зрозуміти, чи підходять кандидати на певні посади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Причинами для хвилювання перед співбесідою можуть бути страх невизначеності, брак досвіду та неправильні установки.Щоб уникнути хвилювань, варто повірити в себе стверджує психологиня Ольга Іванюк-Долженко "Газета ua" Фахівчиня радить походити по співбесідах та відшліфувати свою поведінку на інтерв'ю, програвати його перед дзеркалом чи друзями. Варто працювати над своєю впевненістю, вчитись казати "ні", не порівнювати себе з іншими, піддавати сумніву внутрішнього критика, скласти карту сильних сторін.Перед співбесідою пошукачам радять:Варто її прописати, а потім записати аудіо чи відео."Як вона звучить, відгукується вам? Чи зрозуміла ваша риторика та структура розповіді? Ви також можете попрацювати зі своєю манерою спілкування і жестами, якщо запишете себе ще й на відео та проаналізуєте, як поводите себе в процесі", - каже психологиня.Наприклад, про сильні та слабкі сторони, пріоритети. Або чому потрібно взяти в компанію саме вас."Пропишіть собі відповіді, щоб такі питання не заскочили вас зненацька і не порушили вашу рівновагу. Якщо це все ж трапилось, видихніть і дайте собі кілька секунд на обдумування - поспіх лише підсилить тривогу та неможливість зосередитись", - радить експертка."Вміння оцінити та монетизувати свою компетентність і досвід — дуже важливе. Ви повинні чітко знати свою цінність як професіонала і вміти її обґрунтувати. Аргументацію, знову ж таки, можна практикувати з дзеркалом, котом чи другом. Проговорення вголос має тут велике значення", - каже Ольга Іванюк-Долженко.Під час співбесіди рекрутер не лише оцінює професіоналізм кандидата, але й намагається пізнати його або її як людину. Відповіді на нестандартні питання можуть допомогти працедавцю краще зрозуміти, чи підходять кандидати на певні посади.

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