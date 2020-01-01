Волинянин може «сісти» на 6 років за крадіжку сміттєвого баку

До поліції звернувся 33-річний лучанин. Чоловік повідомив, що з території його домоволодіння вночі зник сміттєвий бак, який вартував близько півтори тисячі гривень.Зловмисника «вичислили» за декілька годин. За проникнення на прибудинкову територію та вчинення крадіжки йому загрожує до шести років позбавлення волі, - про це повідомляють у ГУНП у Волинській області.Правоохоронці вияснили, що зловмисник проник на територію, відсунувши засув воріт. Його особу оперативно встановили. Виявилось – крадіжку вчинив 40-річний житель Луцького району.За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.Таке порушення карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.