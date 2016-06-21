Для волинського онкодиспансеру куплять кросовер за понад пів мільйона





Постачальника автомобіля визначать через відкриті торги, які організовує КП «Волинський обласний медичний центр онкології» Волинської облради. Про це повідомляє



Тендерні пропозиції приймають до 8 листопада, розпочнуть аукціон 9 листопада.



Строк поставки автомобіля – до кінця року.



Очікувана вартість становить 560 тисяч гривень.

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