Для волинського онкодиспансеру куплять кросовер за понад пів мільйона
Сьогодні, 00:15
Для волинського онкодиспансеру хочуть придбати легковий автомобіль «KIA SPORTAGE» (класік).
Постачальника автомобіля визначать через відкриті торги, які організовує КП «Волинський обласний медичний центр онкології» Волинської облради. Про це повідомляє ВолиньOnline.
Тендерні пропозиції приймають до 8 листопада, розпочнуть аукціон 9 листопада.
Строк поставки автомобіля – до кінця року.
Очікувана вартість становить 560 тисяч гривень.
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Постачальника автомобіля визначать через відкриті торги, які організовує КП «Волинський обласний медичний центр онкології» Волинської облради. Про це повідомляє ВолиньOnline.
Тендерні пропозиції приймають до 8 листопада, розпочнуть аукціон 9 листопада.
Строк поставки автомобіля – до кінця року.
Очікувана вартість становить 560 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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