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Для волинського онкодиспансеру куплять кросовер за понад пів мільйона

Для волинського онкодиспансеру куплять кросовер за понад пів мільйона
Для волинського онкодиспансеру хочуть придбати легковий автомобіль «KIA SPORTAGE» (класік).

Постачальника автомобіля визначать через відкриті торги, які організовує КП «Волинський обласний медичний центр онкології» Волинської облради. Про це повідомляє ВолиньOnline.

Тендерні пропозиції приймають до 8 листопада, розпочнуть аукціон 9 листопада.

Строк поставки автомобіля – до кінця року.

Очікувана вартість становить 560 тисяч гривень.

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Теги: Волинь, закупівлі
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