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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні за добу – 7 342 випадки коронавірусу, на Волині – 218

В Україні за добу – 7 342 випадки коронавірусу, на Волині – 218
В Україні станом на 29 жовтня лабораторно підтвердили 370 417 випадків COVID-19, з них за добу – 7 342.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Протягом доби зафіксували 113 нових летальних випадків. Одужали – 2 990 осіб.

Загалом в Україні зареєстрували 6 868 смертей від COVID-19. Одужали – 151 632 пацієнти. Хворіють нині - 211 917 осіб.

На Волині виявили 218 випадків за добу. На жаль, четверо волинян померли внаслідок ускладнень від недуги за добу. Загальна кількість померлих - 259. Загальна кількість захворілих в області - 13 089.

Наразі коронавірусн хворобу виявили:

Вінницька область — 9 899 випадків;
Волинська область — 13 089 випадків;
Дніпропетровська область — 14 301 випадок;
Донецька область — 9 177 випадків;
Житомирська область — 13 518 випадків;
Закарпатська область — 13 842 випадки;
Запорізька область — 9 211 випадків;
Івано-Франківська область — 19 596 випадків;
Кіровоградська область — 2 308 випадків;
м. Київ — 36 027 випадків;
Київська область — 15 780 випадків;
Львівська область — 28 889 випадків;
Луганська область — 3 482 випадки;
Миколаївська область — 7 450 випадків;
Одеська область — 23 623 випадки;
Полтавська область — 8 930 випадків;
Рівненська область — 18 518 випадків;
Сумська область — 11 238 випадків;
Тернопільська область — 20 111 випадків;
Харківська область — 35 016 випадків;
Херсонська область — 3 616 випадків;
Хмельницька область — 14 706 випадків;
Чернівецька область — 20 906 випадків;
Черкаська область — 8 735 випадків;
Чернігівська область — 8 449 випадків.

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Теги: коронавірус, Україна, Волинь, статистика
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