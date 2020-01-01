В Україні за добу – 7 342 випадки коронавірусу, на Волині – 218





Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.



Протягом доби зафіксували 113 нових летальних випадків. Одужали – 2 990 осіб.



Загалом в Україні зареєстрували 6 868 смертей від COVID-19. Одужали – 151 632 пацієнти. Хворіють нині - 211 917 осіб.



На Волині виявили 218 випадків за добу. На жаль, четверо волинян померли внаслідок ускладнень від недуги за добу. Загальна кількість померлих - 259. Загальна кількість захворілих в області - 13 089.



Наразі коронавірусн хворобу виявили:



Вінницька область — 9 899 випадків;

Волинська область — 13 089 випадків;

Дніпропетровська область — 14 301 випадок;

Донецька область — 9 177 випадків;

Житомирська область — 13 518 випадків;

Закарпатська область — 13 842 випадки;

Запорізька область — 9 211 випадків;

Івано-Франківська область — 19 596 випадків;

Кіровоградська область — 2 308 випадків;

м. Київ — 36 027 випадків;

Київська область — 15 780 випадків;

Львівська область — 28 889 випадків;

Луганська область — 3 482 випадки;

Миколаївська область — 7 450 випадків;

Одеська область — 23 623 випадки;

Полтавська область — 8 930 випадків;

Рівненська область — 18 518 випадків;

Сумська область — 11 238 випадків;

Тернопільська область — 20 111 випадків;

Харківська область — 35 016 випадків;

Херсонська область — 3 616 випадків;

Хмельницька область — 14 706 випадків;

Чернівецька область — 20 906 випадків;

Черкаська область — 8 735 випадків;

Чернігівська область — 8 449 випадків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні станом на 29 жовтня лабораторно підтвердили 370 417 випадків COVID-19, з них за добу – 7 342.Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.Протягом доби зафіксували 113 нових летальних випадків. Одужали – 2 990 осіб.Загалом в Україні зареєстрували 6 868 смертей від COVID-19. Одужали – 151 632 пацієнти. Хворіють нині - 211 917 осіб.На Волині виявили 218 випадків за добу. На жаль, четверо волинян померли внаслідок ускладнень від недуги за добу. Загальна кількість померлих - 259. Загальна кількість захворілих в області - 13 089.Наразі коронавірусн хворобу виявили:Вінницька область — 9 899 випадків;Волинська область — 13 089 випадків;Дніпропетровська область — 14 301 випадок;Донецька область — 9 177 випадків;Житомирська область — 13 518 випадків;Закарпатська область — 13 842 випадки;Запорізька область — 9 211 випадків;Івано-Франківська область — 19 596 випадків;Кіровоградська область — 2 308 випадків;м. Київ — 36 027 випадків;Київська область — 15 780 випадків;Львівська область — 28 889 випадків;Луганська область — 3 482 випадки;Миколаївська область — 7 450 випадків;Одеська область — 23 623 випадки;Полтавська область — 8 930 випадків;Рівненська область — 18 518 випадків;Сумська область — 11 238 випадків;Тернопільська область — 20 111 випадків;Харківська область — 35 016 випадків;Херсонська область — 3 616 випадків;Хмельницька область — 14 706 випадків;Чернівецька область — 20 906 випадків;Черкаська область — 8 735 випадків;Чернігівська область — 8 449 випадків.

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