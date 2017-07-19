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Відомо, коли відбудеться другий тур виборів Луцького міського голови

Відомо, коли відбудеться другий тур виборів Луцького міського голови
У неділю, 15 листопада, відбудеться другий тур виборів Луцького міського голови.

Про це повідомив кандидат у мери Ігор Поліщук, який буде одним з учасників другого туру виборів.

Нагадаємо, 25 жовтня відбулися місцеві вибори. Жоден з кандидатів на пост мера не набрав 50% голосів виборців, тож відбудеться другий тур між лідерами голосування – Ігорем Поліщуком та Богданом Шибою.

Зауважимо, що, за результатами паралельного підрахунку голосів, Ігор Поліщук набрав понад 32%, тоді як Богдан Шиба – приблизно 13%. Відрив Богдана Шиби від ще одного учасника виборів – Юрія Моклиці – незначний.

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Теги: вибори, Ігор Поліщук, другий тур, Луцьк, варте уваги
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Коментарі 9
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Якби у Богдана Павловича було хоча би декілька грамів совісті та елементарної господарності, він би, бодай, заради економії громадських коштів відмовився би від подальшої боротьби на користь молодого суперника, який реально набрав значно більше. Так ні, видно, ці поняття йому просто не властиві(((
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ти не розум народу,а навпаки.
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Кажуть що це найгірші вибори за весь час. І найнижча явка... Можливо це із-за короновірусу, а можливо людям вже все одно
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Походу на Шибу за цей тиждень вильють тонни бруду. Я йому по людські навіть співчуваю.
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Цей молодий суперник вже показав себе в якості керівника міста аж на протязі чотирьох місяців.Давайте тепер виберіть його аж на цілих П"ЯТЬ!!! років і тоді цілих п"ять років будете локті кусати.Палиця вам покаже де раки зимують.
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Мусово голосувати за Шибу, бо Поліщук знесе всі забудови в центрі Луцька і повиселяє людей в Прилуцьке і на ГПЗ.
Шиба хоя м'якша людина, а за Поліщуком Коломойський і Палиця - олігархи, громадяни Швейцарії.
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Сміялися ми як Палиця виселяв базарників, а тепер будемо плакати гіркими сльозами як спецназ Палиці при Полішуку буде виселяти нас, людей з центра, в бараки в село.
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Не можу повірити, Луцьк знову голосує за олігарха палицю, який живе у Швейцарії...Люди, де ваш розум??? Це вже діагноз якийсь, комплекс раба буде з вами завжди
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сподіваюсь, що Шиба не зніме свою кандидатуру на користь можливої пропозиції у кільканадцять млн. зелених
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