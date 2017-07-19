Відомо, коли відбудеться другий тур виборів Луцького міського голови
Сьогодні, 09:44
У неділю, 15 листопада, відбудеться другий тур виборів Луцького міського голови.
Про це повідомив кандидат у мери Ігор Поліщук, який буде одним з учасників другого туру виборів.
Нагадаємо, 25 жовтня відбулися місцеві вибори. Жоден з кандидатів на пост мера не набрав 50% голосів виборців, тож відбудеться другий тур між лідерами голосування – Ігорем Поліщуком та Богданом Шибою.
Зауважимо, що, за результатами паралельного підрахунку голосів, Ігор Поліщук набрав понад 32%, тоді як Богдан Шиба – приблизно 13%. Відрив Богдана Шиби від ще одного учасника виборів – Юрія Моклиці – незначний.
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Про це повідомив кандидат у мери Ігор Поліщук, який буде одним з учасників другого туру виборів.
Нагадаємо, 25 жовтня відбулися місцеві вибори. Жоден з кандидатів на пост мера не набрав 50% голосів виборців, тож відбудеться другий тур між лідерами голосування – Ігорем Поліщуком та Богданом Шибою.
Зауважимо, що, за результатами паралельного підрахунку голосів, Ігор Поліщук набрав понад 32%, тоді як Богдан Шиба – приблизно 13%. Відрив Богдана Шиби від ще одного учасника виборів – Юрія Моклиці – незначний.
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