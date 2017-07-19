Відомо, коли відбудеться другий тур виборів Луцького міського голови

У неділю, 15 листопада, відбудеться другий тур виборів Луцького міського голови.Про це повідомив кандидат у мери, який буде одним з учасників другого туру виборів.Нагадаємо, 25 жовтня відбулися місцеві вибори. Жоден з кандидатів на пост мера не набрав 50% голосів виборців, тож відбудеться другий тур між лідерами голосування – Ігорем Поліщуком таЗауважимо, що, за результатами паралельного підрахунку голосів, Ігор Поліщук набрав понад 32%, тоді як Богдан Шиба – приблизно 13%. Відрив Богдана Шиби від ще одного учасника виборів –– незначний.