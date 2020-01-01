На Волині рятувальники гасили пожежі у житловому будинку і господарській будівлі

На Волині за минулу добу рятувальники ліквідували декілька пожеж.Так, 28 жовтня о 15:13 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу у цегляному житловому будинку в селі Топилище Іваничівського району, - інформує У ДСНС України у Волинській області.О 15:53 рятувальники локалізували пожежу будівлі, а о 16:09 остаточно її ліквідували. Ймовірною причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.А о 17:12 в селі Борохів Ківерцівського району вогнем зайнялася господарська будівля. За 23 хвилини вогнеборці локалізували пожежу, а от для її остаточної ліквідації, що зафіксували о 18:58, довелося докласти ще чимало зусиль. Вогонь знищив 80 м2 покрівлі, 7 м2 перекриття будівлі. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.З цієї ж причини, за попередніми даними, трапилася пожежа в селищі Маневичі. Горіння о 22:09 ліквідували рятувальники.