На Волині рятувальники гасили пожежі у житловому будинку і господарській будівлі
Сьогодні, 09:51
На Волині за минулу добу рятувальники ліквідували декілька пожеж.
Так, 28 жовтня о 15:13 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу у цегляному житловому будинку в селі Топилище Іваничівського району, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
О 15:53 рятувальники локалізували пожежу будівлі, а о 16:09 остаточно її ліквідували. Ймовірною причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.
А о 17:12 в селі Борохів Ківерцівського району вогнем зайнялася господарська будівля. За 23 хвилини вогнеборці локалізували пожежу, а от для її остаточної ліквідації, що зафіксували о 18:58, довелося докласти ще чимало зусиль. Вогонь знищив 80 м2 покрівлі, 7 м2 перекриття будівлі. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
З цієї ж причини, за попередніми даними, трапилася пожежа в селищі Маневичі. Горіння о 22:09 ліквідували рятувальники.
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Так, 28 жовтня о 15:13 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу у цегляному житловому будинку в селі Топилище Іваничівського району, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
О 15:53 рятувальники локалізували пожежу будівлі, а о 16:09 остаточно її ліквідували. Ймовірною причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.
А о 17:12 в селі Борохів Ківерцівського району вогнем зайнялася господарська будівля. За 23 хвилини вогнеборці локалізували пожежу, а от для її остаточної ліквідації, що зафіксували о 18:58, довелося докласти ще чимало зусиль. Вогонь знищив 80 м2 покрівлі, 7 м2 перекриття будівлі. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
З цієї ж причини, за попередніми даними, трапилася пожежа в селищі Маневичі. Горіння о 22:09 ліквідували рятувальники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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