На Волині розшукують 62-річного чоловіка
Сьогодні, 10:29
Розшукують 62-річного Петра Федоровича Пендзюха, жителя села Запілля
Любомльського району.
Зазначається, що 26 жовтня чоловік пішов з дому, - інформує Любомльський відділ поліції.
Відомо, що на момент зникнення чоловік був одягнений у куртку синього кольору, светр зеленого кольору, штани синього кольору, міг користуватись та мати при собі мобільний телефон «NОМІ» чорного кольору.
Прикмети: на вигляд 60-65 років; зріст середній 175 см; статура тіла худорлява; обличчя овальне, бліде; волосся на голові пряме сивого кольору, має лобні залисини; має татуювання з надписом «ПЕТЯ» між великим та вказівним пальцями руки, також наявне татуювання жінки з довгим волоссям на плечі правої або лівої руки.
Тож усіх, хто має будь-яку інформацію стосовно можливого місця знаходження Пендзюха П.Ф., просять повідомляти за адресою: 44301, м. Любомль, вул. Володимирська, 3. Контактні телефони: (03377) 2-45-52 – ч/ч; 0956522414, 0733085527.
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Любомльського району.
Зазначається, що 26 жовтня чоловік пішов з дому, - інформує Любомльський відділ поліції.
Відомо, що на момент зникнення чоловік був одягнений у куртку синього кольору, светр зеленого кольору, штани синього кольору, міг користуватись та мати при собі мобільний телефон «NОМІ» чорного кольору.
Прикмети: на вигляд 60-65 років; зріст середній 175 см; статура тіла худорлява; обличчя овальне, бліде; волосся на голові пряме сивого кольору, має лобні залисини; має татуювання з надписом «ПЕТЯ» між великим та вказівним пальцями руки, також наявне татуювання жінки з довгим волоссям на плечі правої або лівої руки.
Тож усіх, хто має будь-яку інформацію стосовно можливого місця знаходження Пендзюха П.Ф., просять повідомляти за адресою: 44301, м. Любомль, вул. Володимирська, 3. Контактні телефони: (03377) 2-45-52 – ч/ч; 0956522414, 0733085527.
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