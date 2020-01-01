На трасі Ковель – Ягодин у Volkswagen на швидкості влетів Renault. ВІДЕО
Сьогодні, 10:39
Через порушення ПДР на автодорозі M-07 Київ – Ковель – Ягодин сталася аварія за участю двох автомобілів.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Водій автомобіля Volkswagen Polo перед поворотом ліворуч не надав дорогу транспортному засобу Renault Master, що рухався по рівнозначній дорозі в зустрічному напрямку. Автомобілі отримали механічні пошкодження.
На щастя, учасники не зазнали ушкоджень.
На місці події патрульні забезпечили регулювання дорожнього руху, а на винуватця дорожньо-транспортного пригоди склали адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Водій автомобіля Volkswagen Polo перед поворотом ліворуч не надав дорогу транспортному засобу Renault Master, що рухався по рівнозначній дорозі в зустрічному напрямку. Автомобілі отримали механічні пошкодження.
На щастя, учасники не зазнали ушкоджень.
На місці події патрульні забезпечили регулювання дорожнього руху, а на винуватця дорожньо-транспортного пригоди склали адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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