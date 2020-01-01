На трасі Ковель – Ягодин у Volkswagen на швидкості влетів Renault. ВІДЕО





Про це



Водій автомобіля Volkswagen Polo перед поворотом ліворуч не надав дорогу транспортному засобу Renault Master, що рухався по рівнозначній дорозі в зустрічному напрямку. Автомобілі отримали механічні пошкодження.



На щастя, учасники не зазнали ушкоджень.



На місці події патрульні забезпечили регулювання дорожнього руху, а на винуватця дорожньо-транспортного пригоди склали адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через порушення ПДР на автодорозі M-07 Київ – Ковель – Ягодин сталася аварія за участю двох автомобілів.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Водій автомобіля Volkswagen Polo перед поворотом ліворуч не надав дорогу транспортному засобу Renault Master, що рухався по рівнозначній дорозі в зустрічному напрямку. Автомобілі отримали механічні пошкодження.На щастя, учасники не зазнали ушкоджень.На місці події патрульні забезпечили регулювання дорожнього руху, а на винуватця дорожньо-транспортного пригоди склали адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

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