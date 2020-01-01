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На трасі Ковель – Ягодин у Volkswagen на швидкості влетів Renault. ВІДЕО

На трасі Ковель – Ягодин у Volkswagen на швидкості влетів Renault. ВІДЕО
Через порушення ПДР на автодорозі M-07 Київ – Ковель – Ягодин сталася аварія за участю двох автомобілів.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

Водій автомобіля Volkswagen Polo перед поворотом ліворуч не надав дорогу транспортному засобу Renault Master, що рухався по рівнозначній дорозі в зустрічному напрямку. Автомобілі отримали механічні пошкодження.

На щастя, учасники не зазнали ушкоджень.

На місці події патрульні забезпечили регулювання дорожнього руху, а на винуватця дорожньо-транспортного пригоди склали адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.


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Теги: аварія, Ковель-Ягодин, порушення ПДР
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