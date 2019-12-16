Злодій із Волині втрапив за ґрати на понад 4 роки

28-річного мешканця шахтарського міста, визнаного винним у вчиненні грабежів та замаху на грабіж, покарили у виді чотирьох років та шести місяців позбавлення волі.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Упродовж одного тижня – з 19 по 26 травня 2019 року – раніше судимий молодик пограбував магазин у Нововолинську, відкрито викравши звідти алкоголь та продукти харчування, поцупив гаманець з грішми на очах у жінки на ринку та спробував вдруге безкоштовно розжитися продуктами в супермаркеті, але був упійманий охоронцем.Винуватості своєї у вчиненні цих злочинів чоловік не заперечував і наступних чотири з половиною роки проведе за ґратами.