Злодій із Волині втрапив за ґрати на понад 4 роки
Сьогодні, 10:58
28-річного мешканця шахтарського міста, визнаного винним у вчиненні грабежів та замаху на грабіж, покарили у виді чотирьох років та шести місяців позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Упродовж одного тижня – з 19 по 26 травня 2019 року – раніше судимий молодик пограбував магазин у Нововолинську, відкрито викравши звідти алкоголь та продукти харчування, поцупив гаманець з грішми на очах у жінки на ринку та спробував вдруге безкоштовно розжитися продуктами в супермаркеті, але був упійманий охоронцем.
Винуватості своєї у вчиненні цих злочинів чоловік не заперечував і наступних чотири з половиною роки проведе за ґратами.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Упродовж одного тижня – з 19 по 26 травня 2019 року – раніше судимий молодик пограбував магазин у Нововолинську, відкрито викравши звідти алкоголь та продукти харчування, поцупив гаманець з грішми на очах у жінки на ринку та спробував вдруге безкоштовно розжитися продуктами в супермаркеті, але був упійманий охоронцем.
Винуватості своєї у вчиненні цих злочинів чоловік не заперечував і наступних чотири з половиною роки проведе за ґратами.
Головне фото - ілюстративне.
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