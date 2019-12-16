вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Злодій із Волині втрапив за ґрати на понад 4 роки

Злодій із Волині втрапив за ґрати на понад 4 роки
28-річного мешканця шахтарського міста, визнаного винним у вчиненні грабежів та замаху на грабіж, покарили у виді чотирьох років та шести місяців позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Упродовж одного тижня – з 19 по 26 травня 2019 року – раніше судимий молодик пограбував магазин у Нововолинську, відкрито викравши звідти алкоголь та продукти харчування, поцупив гаманець з грішми на очах у жінки на ринку та спробував вдруге безкоштовно розжитися продуктами в супермаркеті, але був упійманий охоронцем.

Винуватості своєї у вчиненні цих злочинів чоловік не заперечував і наступних чотири з половиною роки проведе за ґратами.

Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, грабіжник, тюрма
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ще три лікарні на Волині готуватимуть до перепрофілювання під «ковідні» госпіталі
Чому Погуляйка не було під час візиту Зеленського на Волинь
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Злодій із Волині втрапив за ґрати на понад 4 роки
Сьогодні, 10:58
Конституційний суд заблокував призначання переможців місцевих виборів, – НАЗК
Сьогодні, 10:42
На трасі Ковель – Ягодин у Volkswagen на швидкості влетів Renault. ВІДЕО
Сьогодні, 10:39
У «PremierCity» можна придбати квитки або смаколики за бонуси*
Сьогодні, 10:37
На Волині розшукують 62-річного чоловіка
Сьогодні, 10:29
Схожі новини
Затримали волинянина, який напав на жінку і викрав золотий ланцюжок Затримали волинянина, який напав на жінку і викрав золотий ланцюжок
05 червень, 11:16
На Волині затримали злочинця, який був у розшуку На Волині затримали злочинця, який був у розшуку
18 березень, 14:35
За численні крадіжки волинянин проведе за ґратами понад 3 роки За численні крадіжки волинянин проведе за ґратами понад 3 роки
16 грудень, 2019, 18:15
Офіційні результати: Бориса Карпуса обрали мером Нововолинська Офіційні результати: Бориса Карпуса обрали мером Нововолинська
28 жовтень, 13:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Злодій із Волині втрапив за ґрати на понад 4 роки
Сьогодні, 10:58
 0
Конституційний суд заблокував призначання переможців місцевих виборів, – НАЗК
Сьогодні, 10:42
 0
На трасі Ковель – Ягодин у Volkswagen на швидкості влетів Renault. ВІДЕО
Сьогодні, 10:39
 0
У «PremierCity» можна придбати квитки або смаколики за бонуси*
Сьогодні, 10:37
 0
На Волині розшукують 62-річного чоловіка
Сьогодні, 10:29
 0
Медіа
відео
1/8