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На Волині легковик злетів у кювет

На Волині легковик злетів у кювет
На трасі Володимир-Волинський-Верба легковий автомобіль злетів з дороги у кювет.

Автопригода трапилася 28 жовтня, приблизно о 21-й годині, повідомляє "Буг".

Легковик Volkswagen Sharan злетів у кювет. Очевидці дорожньо-транспортної пригоди розповіли, що автомобіль на іноземній реєстрації.

На місці працювала поліція та рятувальники.

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Теги: аварія, Володимир, кювет
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