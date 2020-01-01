На Волині легковик злетів у кювет
Сьогодні, 11:18
На трасі Володимир-Волинський-Верба легковий автомобіль злетів з дороги у кювет.
Автопригода трапилася 28 жовтня, приблизно о 21-й годині, повідомляє "Буг".
Легковик Volkswagen Sharan злетів у кювет. Очевидці дорожньо-транспортної пригоди розповіли, що автомобіль на іноземній реєстрації.
На місці працювала поліція та рятувальники.
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Автопригода трапилася 28 жовтня, приблизно о 21-й годині, повідомляє "Буг".
Легковик Volkswagen Sharan злетів у кювет. Очевидці дорожньо-транспортної пригоди розповіли, що автомобіль на іноземній реєстрації.
На місці працювала поліція та рятувальники.
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