На Волині легковик злетів у кювет





Автопригода трапилася 28 жовтня, приблизно о 21-й годині, повідомляє



Легковик Volkswagen Sharan злетів у кювет. Очевидці дорожньо-транспортної пригоди розповіли, що автомобіль на іноземній реєстрації.



На місці працювала поліція та рятувальники.

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